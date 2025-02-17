Aldığı Plaka Servet Kazandırdı: 66 Milyon Lira Değerinde
Hong Kong'da düzenlenen yıllık Ay Yeni Yılı açık artırmasında nadir bulunan tek harfli bir plaka rekor fiyata alıcı buldu. Sadece "S" harfi bulunan plaka, yoğun tekliflerin ardından 14,2 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 66 milyon TL) karşılığında satıldı. Açık artırma 5.000 Hong Kong doları (yaklaşık 23 bin TL) ile başladı ancak kısa sürede 8 milyon Hong Kong dolarına (yaklaşık 37 milyon TL) ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Plakanın bu kadar yüksek bir fiyata satılmasının ardındaki neden ise dikkat çekti. Hong Kong merkezli sigorta brokeri Automate Wealth Management’a göre, "S" harfi, Superman ile ilişkilendirildiği için büyük ilgi gördü.
Şirket, plakanın en fazla 10 milyon Hong Kong dolarına satılmasını beklerken, sonuç beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti.
"88" NUMARALI PLAKA DA REKOR KIRDI
Aynı açık artırmada "88" numaralı plaka da büyük ilgi gördü. Çin kültüründe 8 rakamı "zenginlik" anlamına geldiği için yoğun teklif savaşlarının ardından 11,4 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 53 milyon TL) karşılığında alıcı buldu.