Alarko Holding'den Yatırımcılarına Kritik Bilgilendirme

Alarko Holding Yönetim Kurulu'nun 9 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan bu karar, sabah saatlerinde KAP üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Şirketin yaptığı resmi açıklamada, kâr payı avansı dağıtılması konusundaki yetkinin, 14 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na verildiği hatırlatıldı.

İLK ÇEYREK PERFORMANSI DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada, Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2025 ile 31 Mart 2025 arasındaki hesap dönemine ait finansal durumu detaylı bir şekilde değerlendirdiği belirtildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu dönem için kâr payı avansı dağıtılmaması yönünde oy birliğiyle karar alındığı ifade edildi.

YATIRIMCILARIN DİKKATİNE: İNGİLİZCE ÇEVİRİ DE SUNULDU

Alarko Holding'in KAP'a yaptığı bildirimde, açıklamanın İngilizce çevirisinin de ekte sunulduğu belirtildi. Şirket, iki metin arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklamanın esas kabul edileceğini yatırımcıların bilgisine sundu.

Bu karar, Alarko Holding'in yatırım stratejileri ve finansal politikaları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Şirketin önümüzdeki dönemlerdeki kâr dağıtım politikaları ise yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi