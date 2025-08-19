Alarko Holding KAP'a Bildirdi: Rekor Zarar Açıklandı

Alarko Holding A.Ş. (ALARK), 2025 yılının ilk yarısına ait konsolide mali sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Alarko Holding KAP'a Bildirdi: Rekor Zarar Açıklandı
KAP'a açıklanan verilere göre şirket, yılın ilk çeyreğinde kaydettiği 2,4 milyar TL’lik zararın ardından, ikinci çeyrekte de 792,6 milyon TL zarar açıkladı. Böylece Alarko Holding’in toplam zarar rakamı 3,2 milyar TL’ye yükseldi.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE KAYIP

ForInvest Haber’in anketinde şirketin ikinci çeyrekte 204,4 milyon TL zarar açıklaması öngörülüyordu. Ancak ortaya çıkan sonuçlar, beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti.

SATIŞ GELİRLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Alarko Holding’in satış gelirleri de yılın ilk altı ayında önemli ölçüde geriledi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 azalarak 3,6 milyar TL’ye düşen satış gelirleri, şirketin brüt kârını -159,3 milyon TL’ye, esas faaliyet kârını -556,9 milyon TL’ye ve FAVÖK’ünü (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) -668,2 milyon TL’ye taşıdı.

NET BORÇTA BÜYÜK ARTIŞ

Finansal tablolarda dikkat çeken bir diğer unsur ise şirketin net borç seviyesindeki yükseliş oldu. İkinci çeyrekte net borç, bir önceki çeyreğe göre yüzde 92 artış göstererek 8,2 milyar TL’ye ulaştı. Özkaynaklar ise yüzde 5 gerileyerek 64,4 milyar TL’ye indi.

Alarko Holding’in bu rekor zarar rakamları, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından yakından takip ediliyor.

