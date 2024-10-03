Alacağını Bu Şekilde Alacaklar Yandı! Rekor Artış Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, karşılıksız çek sayısında eylül ayında büyük bir artış yaşandı. Takasbank Çek Takas Sistemi verileri, karşılıksız kalan çek adedinin bir önceki aya göre yüzde 112 artarak 25 bin 523'e ulaştığını gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ağustos ayında karşılıksız çek sayısı 12 bin 30 adet iken, eylül ayında bu sayı 25 bin 523'e yükseldi. Karşılıksız çek tutarı ise ağustos ayındaki 7,95 milyar TL'den, eylül ayında 15,26 milyar TL'ye çıktı. Bu durum, ticaret ve finans dünyasında ödeme sorunlarının ciddi şekilde arttığını ortaya koyuyor.
Eylül ayında toplam ibraz edilen çek adedi de önceki aya göre iki katına çıkarak 613 bin 636'dan 1 milyon 407 bin 588 adede yükseldi. İbraz edilen çeklerin toplam tutarı ise 353,2 milyar TL'den 596,3 milyar TL'ye çıktı. Ayrıca, mahsuplaşmaya tabi çeklerin adedi 582 bin 201'den 1 milyon 347 bin 566'ya, tutarı ise 325,1 milyar TL'den 548,6 milyar TL'ye yükseldi.
Bu veriler, ticaretin en temel ödeme araçlarından biri olan çeklerde yaşanan ciddi sorunların altını çiziyor.