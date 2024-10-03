Alacağını Bu Şekilde Alacaklar Yandı! Rekor Artış Oldu

Eylül ayında toplam ibraz edilen çek adedi de önceki aya göre iki katına çıkarak 613 bin 636'dan 1 milyon 407 bin 588 adede yükseldi. İbraz edilen çeklerin toplam tutarı ise 353,2 milyar TL'den 596,3 milyar TL'ye çıktı. Ayrıca, mahsuplaşmaya tabi çeklerin adedi 582 bin 201'den 1 milyon 347 bin 566'ya, tutarı ise 325,1 milyar TL'den 548,6 milyar TL'ye yükseldi.

Bu veriler, ticaretin en temel ödeme araçlarından biri olan çeklerde yaşanan ciddi sorunların altını çiziyor.