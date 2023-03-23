Alaattin Çakıcı ve Berat Albayrak’ın ismi karışmıştı: Hükümet düşüren Türkbank'a bakan yardımcısı talip oldu!

110 yıllık tarihi olan Türkbank ihalesinde en yüksek teklif İhracat Geliştirme Anonim Şirketi'nden (İGE) geldi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre ihalede, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçılar Birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte 20 kamu ve özel bankasının ortak olduğu İGE (İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi) 455 milyon TL'lik teklif verdi.

Bankanın yüzde 98,5 hissesini, verdiği 455 milyon TL’lik en yüksek bedelle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank, 61 ihracatçı birliği ve 20 bankanın ortaklığında kurulan İGE A.Ş. aldı.

TEKLİF VEREN KATILIMCI SAYISI 6

TMSF'nin açıklamasına göre, muhammen satış bedeli, uluslararası bir bağımsız denetim şirketinin incelemeleri neticesinde 380 milyon TL olarak belirlenirken bu bedelin içerisinde, bankanın son bir yıl içerisinde güncellenen değerleme raporlarına göre, gayrimenkullerinin toplam değeri 19 milyon TL oldu.

İhalede şartname alan katılımcı sayısı 13 olurken, teklif veren katılımcı sayısı 6 olmuştu. İhale, BDDK ve Rekabet Kurumu onayları alındıktan sonra, TMSF Fon Kurulu’na sunularak sonuçlandırılacak.

"BANKA SAHİBİ OLMUŞUZ"

Şirketin başkanlığını Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay yaparken, yönetim kurulunda ise yine bakan yardımcısı Özgür Volkan Ağar'ın yer alması dikkat çekerken, Sözcü'den Erdoğan Süzer’e konuşan İGE ortağı olan bazı ihracatçılar ihaleyi, "Banka sahibi olmuşuz, ama haberimiz yok" sözleriyle yorumladı.

İhaleye katılan bir firma temsilcisi, "İhalede İGE A.Ş diye bir şirketi hiç duymadık. TİM adına gelindiği ifade edildi. Ama zaten çok fark etmiyor" dedi.

TİM, YASA GEREREĞİ İHALEYE GİREMİYOR

Bilgi veren kaynaklar, TİM'in yasa gereği bu tür ihalelere giremediğini, TİM'in ve üyelerinin ortağı olduğu İGE adına teklif sunulduğunu söylediler. İGE A.Ş'nin yüzde 6.83'lük A grubu hissesi TİM'in elinde bulunuyor. Şirket hisselerinin yüzde 5'i Türk Eximbank'a, yüzde 72.8'i 62 ihracatçı birliğine, yüzde 15.37'si de kamu ve özel 20 bankaya ait.

FAALİYET İZNİ VERİLMİŞTİ

Öte yandan, Türk Ticaret Bankası'nın bankacılık yapma ve mevduat toplama yetkisi 1 Temmuz 2001'de kaldırıldı. Bankanın, yeniden faaliyete geçirilmesi için 2019’da çalışmalara başlanırken, Kasım 2021'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından faaliyet izni verilmişti.

BERAT ALBAYRAK DETAYI

Türkbank'ın ihaleye çıkması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski TMSF yöneticisi ve Gelecek Partisi Kurucusu Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, "Türk Ticaret Bankası 455 Milyon TL’ye satılmış, 2017 de ben devrettiğimde 230 milyon TL civarı mevduatı vardı. Berat Albayrak boş bankaya bir sürü yönetici atadı. İçindeki kaynakları sömürdüler. Bankacılık lisansının değerlemesi bu kadar ucuz mudur Allah aşkına" dedi.

ALAATTİN ÇAKICI'NIN TARAFLARI RAHATSIZ ETTİ

Türkiye'nin ilk özel bankası Türk Ticaret Bankası veya diğer adıyla Türkbank her dönem siyasilerin ‘operasyonlarıyla’ anıldı. 1994'te patlak veren ekonomik krizin ardından o dönem 274 şubesi ve 4 bin 532 çalışanı olan banka zayıfladı. Aynı yılın Mayıs ayında Hazine'ye devri gerçekleşti. Ancak, bankanın yüzde 84,52'lik hissesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kamu ihalesiyle satışa çıkarıldı.

TMSF, 4 Mayıs 1998'de Türkbank’ı satışa çıkardı. İhaleyi, 600 milyon dolarlık fiyatla Korkmaz Yiğit kazandı. 18 Mayıs'ta İstanbul polisi, Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne Korkmaz Yiğit'in cep telefonunu, organize suçla mevcut bağları ve para transferine ilişkin gerekçelerle dinleme izni almak için başvurdu.

İhalenin tamamlanmasının ardından polis, Yiğit ile organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı arasındaki ilişkiyi ve Çakıcı'nın ihaleye teklif veren diğer tarafları rahatsız ettiğini yazılı olarak TMSF'ye bildirdi.

CHP'Lİ VEKİL İFŞA ETTİ

17 Ağustos 1998'de Çakıcı, Türk polisinin talebi üzerine Fransa'da yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi. 29 Ağustos günü, CHP milletvekili ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmış olan Fikri Sağlar'ın eline posta yoluyla Yiğit ve Çakıcı arasında Türkbank ihalesi hakkında bir konuşma kasedi geçti. Sağlar, 13 Ekim günü yaptığı basın toplantısıyla olayı kamuoyuna duyurdu. Bunun üzerine TMSF, 15 Ekim 1998'de ihaleyi geçersiz kıldı.

MESUT YILMAZ HÜKÜMETİ DÜŞTÜ

Korkmaz Yiğit, 12 Kasım'da polise verdiği yazılı ifadede tüm bağlantılarını itiraf etti ve hukuka aykırı iş yaptığını kabul etti. Yiğit'in ifadesinin kamuoyunda yankı bulmasıyla konu siyasete de sıçradı. Skandala Başbakan Mesut Yılmaz ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı Güneş Taner'in de karıştığı ortaya çıktı.

Yiğit, bunu yapmaya kendisini Yılmaz ve Taner'in teşvik ettiğini, hatta bunun için kamu bankalarından kredi teklif ettiklerini iddia etti. Sonunda Yiğit, tutuklandı ve hapse mahkum edildi. Bir süre sonra ise tüm malvarlığını kaybetti.

Skandala karışan Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soruşturma komisyonu kuruldu. Yılmaz ifadeye çağrıldı ve kabinesi güven oyu alamayarak 11 Ocak 1999'da düştü.

CEZALARI ERTELENDİ

Meclis komisyonu çok sayıda gazeteciyi dinledikten sonra Yılmaz'ı, ‘ihaleye fesat karıştırmaktan’ suçlu bulan bir rapor hazırladı.

13 Temmuz 2004'te, 447 milletvekilinden 429'unun oyunu alan rapor onaylandı ve eski Başbakan Mesut Yılmaz ve bakanı Güneş Taner, Türkbank ihalesi nedeniyle Yüce Divan'a sevk edildi. Yılmaz ve Taner'in Yüce Divan'da yargılanmalarına 16 Şubat 2005'te başlandı. Türkbank böylece Türkiye siyasi hayatında bir eski başbakanı Yüce Divan’da yargılatan kurum olarak da tarihe geçti.

Yüce Divan, 23 Haziran 2006'da Mesut Yılmaz ve Güneş Taner'i Türk Ceza Kanunu'nun 205. maddesi uyarınca ‘görev süreleri içinde ihaleye fesat karıştırmaktan’ suçlu buldu. Ancak cezaları, kamuoyunda "Rahşan Affı" olarak bilinen 4616 sayılı Şartla Salıverilme Yasası uyarınca erteleme kapsamına girdi.

EVCİL-ÇAKICI DETAYI

Öte yandan Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olmakla suçlanan işadamı Erol Evcil'in İş Bankası'nın yanı sıra Türkbank'ı da soyduğu ortaya çıkmıştı. Evcil'in İş Bankası'ndan sonra borçlarını kapatmak için Alaattin Çakıcı'nın yardımıyla satın almak istediği Türk Ticaret Bankası'yla kredi ilişkisindeki usulsüzlükleri ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem