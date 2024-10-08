Alaattin Aktaş Net Tarih Verdi: Bir Anda Düşecek

FAİZ ARTIRMA SÜRECİ

Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldığında, dünya genelindeki birçok merkez bankası faiz artırımı yaparken, Kavcıoğlu faiz indirimlerini savunuyordu. Bu nedenle, doğru politikaların uygulanmasında geç kalındığı öne sürülmüştü. Erkan, göreve geldikten sonra faiz oranını yüzde 8,50'den yüzde 15'e yükseltti ve bu adımla birlikte faiz artırımları süreci başlamış oldu.

Geç kalınan bu politikaların etkisiyle enflasyon ve döviz kurlarında tarihi seviyelere ulaşıldı. Yanlış politikalar nedeniyle bu göstergelerdeki artışların önüne geçilemediği ifade ediliyor.