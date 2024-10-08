Alaattin Aktaş Net Tarih Verdi: Bir Anda Düşecek
Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, Merkez Bankası'nın olası faiz indirimi tarihiyle ilgili öngörülerini paylaştı.
Kaynak: Ekonomim.com
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçtiğimiz hafta yayımladığı verilere göre, eylül ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 49,38, aylık bazda ise yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, enflasyon oranlarını yukarı çekmeye devam ederken, Merkez Bankası gecikmeli de olsa sıkı para politikasına geçiş yapmıştı. Merkez Bankası’nın eski başkanı Hafize Gaye Erkan göreve geldiğinde politika faizi yüzde 9 seviyesindeydi.
FAİZ ARTIRMA SÜRECİ
Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldığında, dünya genelindeki birçok merkez bankası faiz artırımı yaparken, Kavcıoğlu faiz indirimlerini savunuyordu. Bu nedenle, doğru politikaların uygulanmasında geç kalındığı öne sürülmüştü. Erkan, göreve geldikten sonra faiz oranını yüzde 8,50'den yüzde 15'e yükseltti ve bu adımla birlikte faiz artırımları süreci başlamış oldu.
Geç kalınan bu politikaların etkisiyle enflasyon ve döviz kurlarında tarihi seviyelere ulaşıldı. Yanlış politikalar nedeniyle bu göstergelerdeki artışların önüne geçilemediği ifade ediliyor.
AÇIKLANACAK TARİH ERTELENDİ
Ekonomim Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, “Merkez Bankası, yılın son enflasyon raporunu normalde 31 Ekim’de açıklayacaktı ancak Başkan Fatih Karahan’ın yurt dışı programı nedeniyle bu tarih 8 Kasım’a ertelendi. Rapor açıklandığında ekim ayı enflasyon oranı da belli olacak. Örneğin, ekim ayı oranı yüzde 1.58 olursa, yılın ilk on ayındaki artış yüzde 38’e ulaşacak. Merkez Bankası bu tahmini yüzde 38’de tutmayı başarabilecek mi?” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.
Aktaş, enflasyon oranlarının geçmiş dönemlerdeki çeyrek karşılaştırmalarıyla değerlendirilebileceğini ancak bu yılın dinamiklerinin farklı olduğunu belirterek, “Bu yıl, geçmişteki gibi belirgin bir son çeyrek artışı olmayabilir. Şu anda uygulanan politikalar, yavaş da olsa bir ilerleme gösteriyor” dedi.
Ayrıca, son çeyrek tahminlerini paylaşan Aktaş, aylık artışların sırasıyla yüzde 1.5, 2.0, 2.5 ve 3.0 seviyelerinde olması durumunda yıllık enflasyonun sırasıyla yüzde 42.1, 44.2, 46.3 ve 48.5 olarak gerçekleşebileceğini öngördü.
İNDİRİM OLACAK MI?
Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın faiz indirimi için sinyal verdiğini belirtti. Aktaş, bankanın aylardır “Aylık enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş olmadan faiz indirimi beklemeyin” mesajını verdiğini ifade etti.
Aktaş, ekim ayı enflasyon oranının yüzde 1.5 olarak açıklanması halinde bile, bu oranın “enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş” olarak değerlendirilemeyeceğini ve kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimine gidilmesinin beklenmemesi gerektiğini vurguladı.
Aktaş, “Bu yıl için faiz indirimi beklentisini rafa kaldırıp 2025’e odaklanmak daha mantıklı görünüyor” ifadesini kullandı.