Aksaray'da Hasadı Başladı: Tarlada 2 Lira Pazarda 15 Lira

Aksaray'da patates hasadı başladı. Türkiye'de patates üretiminde ilk 10 il arasında yer alan Aksaray'da, tarladan toplanan patatesler, üreticiden tüccara 2 liradan satılıyor. Ancak, bu patatesler pazar tezgahına geldiğinde fiyatı 8 liraya kadar çıkıyor ve pazarcılar, ürünü vatandaşlara 10 ila 15 lira arasında satışa sunuyor.

Aksaray'da Hasadı Başladı: Tarlada 2 Lira Pazarda 15 Lira

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Aksaray'da, patates hasadı için çiftçiler tarlalarda yoğun bir çalışma içinde. Aksaray, tarım ve hayvancılık alanında birçok üründe olduğu gibi patates üretiminde de önemli bir yere sahip.

Aksaray'da Hasadı Başladı: Tarlada 2 Lira Pazarda 15 Lira - Resim : 1

REKOLTE DÜŞÜKLÜĞÜ ÜRETİCİYİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Patates üreticisi Aşire Bacık (60), bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirterek, “2024 yılının ilk patates hasadını yapıyoruz. Patateslerde pek bir verim yok. Rekolte epey düşük. Biz patatesi 2 liraya veriyoruz ama pazarda 10 liraya satılıyor. Hiç kazanmıyoruz. Biz 2 liraya verirken bile kazanamıyoruz. Ancak pazarda 10 lira ile 15 lira arasında satıyorlar. Onlar kazanıyor, ama çiftçi zararda” dedi.

Aksaray'da Hasadı Başladı: Tarlada 2 Lira Pazarda 15 Lira - Resim : 2

Bacık, bu yıl hasat edilen patateslerin fiyatlarının pazara ulaştığında ne denli arttığını vurgulayarak, tarımdan geçinen çiftçilerin karşılaştığı zorlukları gözler önüne serdi. Bu durum, üreticilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları daha da belirgin hale getiriyor.

Kaynak: İHA

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