Aksaklığa yol açtı, dolar kuru frenledi!

TL'ye verilen görece yüksek faiz ve yabancı ilgisi ile TL likiditesi kademeli olarak artarken, dolar kuru, yatay seyrini sürdürdü.

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Aksaklığa yol açtı, dolar kuru frenledi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün yaptığı açıklamada ihtiyaç olması halinde, Hazine'nin likiditeyi çekmek için borçlanabileceğini, bu kanalla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) destek verebileceklerini söyledi.

TL'ye verilen görece yüksek faiz ve yabancı ilgisi ile TL likiditesi geçtiğimiz aylarda kademeli olarak artarken, TCMB piyasa faizlerinde düşüşe, dolayısıyla parasal aktarım mekanizmasında aksaklığa yol açıyor.

SINIRLI GERİLEME

TCMB likidite fazlasını çeşitli yöntemlerle çekerken, referans faizin 6 puana yakın düşüşle yüzde 47'ye gerilemesine yol açan likidite artışını geçen hafta aldığı zorunlu karşılık artışı kararıyla büyük ölçüde sterilize etti. Hafta başında yüzde 53 seviyesinde olan referans faiz geçen üç günde sınırlı da olsa yüzde 52'ye indi.

Aksaklığa yol açtı, dolar kuru frenledi! - Resim : 1

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Söz konusu gelişmeler parasal aktarım mekanizmasında aksaklığa yol açarken, dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyerek günü 32,2551'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,31 TL seviyesinden işlem görüyor.

FED BELİRSİZLİĞİ

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla negatif bir seyir izleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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