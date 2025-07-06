Aksa Akrilik'ten 125 Milyon Dolarlık Hamle! Hepsini Alıyor
Türk sanayisinin önde gelen şirketlerinden Aksa Akrilik, stratejik bir adımla DowAksa'daki ortaklığını tam mülkiyete dönüştürmeye hazırlanıyor. Rekabet Kurulu, Aksa Akrilik’in Dow Europe’un elindeki yüzde 50 oranındaki DowAksa hisselerini devralmasına onay verdi. Böylece 125 milyon dolarlık anlaşmanın tamamlanması halinde Aksa, DowAksa’nın tek hâkimi olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Aksa Akrilik, halen yüzde 50 ortağı olduğu DowAksa Advanced Composites Holdings B.V.’de, kalan yüzde 50’lik payın devri için önemli bir eşiği aştı. 3 Temmuz 2025 tarihli Rekabet Kurulu toplantısında verilen onayla birlikte, pay devri sürecinin önündeki yasal engeller ortadan kalktı.
Pay devri tamamlandığında Aksa Akrilik, Dow Europe Holding B.V.’nin elinde bulunan 1 milyon 161 bin 122 dolar nominal değere sahip hisseleri, hisse başına 107.65 dolar bedelle devralacak. Bu işlem toplamda 125 milyon dolara ulaşacak ve şirkete DowAksa'nın yüzde 100'ünü kazandıracak.
Gerçekleşecek bu hisse alımıyla DowAksa, 250 milyon dolarlık bir şirket değerlemesine ulaşmış olacak.
KAP AÇIKLAMASIYLA DUYURULDU
Aksa Akrilik’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu DowAksa Advanced Composites Holdings B.V.'de, diğer ortak Dow Europe Holding B.V.'ye ait kalan %50 oranındaki payların tamamının Şirketimizce devralınması işlemine Rekabet Kurulu'nun 03.07.2025 tarihli toplantısında izin verilmiştir. Pay devir süreci, kapanış koşullarının ve diğer iş ve işlemlerin tamamlanması ile sonlanacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."
TEK SAHİPLİKLE KÜRESEL REKABETTE AVANTAJ
Aksa Akrilik’in DowAksa’nın tamamına sahip olması, kompozit malzeme sektöründe daha hızlı karar alma ve daha esnek stratejiler geliştirme imkânı sağlayacak. Aynı zamanda şirketin küresel pazarlarda rekabet gücünü artırması, yeni yatırımlar ve iş birlikleri açısından kapıları aralaması bekleniyor.