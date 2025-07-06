Aksa Akrilik'ten 125 Milyon Dolarlık Hamle! Hepsini Alıyor

KAP AÇIKLAMASIYLA DUYURULDU

Aksa Akrilik’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu DowAksa Advanced Composites Holdings B.V.'de, diğer ortak Dow Europe Holding B.V.'ye ait kalan %50 oranındaki payların tamamının Şirketimizce devralınması işlemine Rekabet Kurulu'nun 03.07.2025 tarihli toplantısında izin verilmiştir. Pay devir süreci, kapanış koşullarının ve diğer iş ve işlemlerin tamamlanması ile sonlanacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."