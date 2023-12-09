AKP'nin bugünkü satış listesi Atatürk'ün mirası Sümerbank!

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1933’te ekonomiyi kalkındırma amacıyla kurulan Sümerbank’tan geriye kalanlar da satılıyor.

Resmi Gazete'de dün yayımlanan ilanda Sümer Holding’e ait 8 ildeki 13 taşınmazın satışa çıkarıldığı duyuruldu. İhalelerin kapalı zarfla teklif alınarak 'pazarlık' usulüyle gerçekleştirileceği belirtildi. Tekliflerin 'Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri' adresine teslim edilmesi istendi.

TEMİNAT BEDELİ BELİRLENDİ

Yapılan duyuruya göre; Afyonkarahisar’ın İhsaniye, Amasya’nın merkez, Çorum’un Mecitözü, Samsun’un İlkadım, İzmir’in Menemen, İstanbul’un Çatalca, Ankara’nın Gölbaşı ilçelerinde birer, Ankara’nın Yenimahalle, Ağrı’nın merkez ilçelerinde de üçer olmak üzere 13 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek. İhale şartnamesi bedeli Ankara ve İstanbul’daki taşınmazlar için 5 bin lira, diğer illerdekiler için 4 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat bedelleri ise 400 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arasında değişiyor.

"AKP İKTİDARININ İLK 15 YILINDA 60 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ"

Konuya ilişkin Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'e konuşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarının ilk 15 yılda 101 kuruluşun kamu paylarını, 10 liman, 90 elektrik santralı, 40 işletme, 11 otel ve sosyal tesisi, 3707 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6808 kalem makine tesisat, 155 adet isim hakkının satıldığını ve bu satışlardan 60 milyar dolar gelir elde edildiğini aktardı.

Kaynak: Gerçek Gündem