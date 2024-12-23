AKP'li Vekil Asgari Ücretin Artmamasını Suriye'ye Bağladı: 'Bahane Değil Ama...'

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Bu meselede hangi rakam olursa olsun eksik olacaktır" diyen Yayman, Suriye'deki son gelişmeleri işaret ederek, "İnşallah yaşanan pozitif iklim ekonomiyi olumlu etkileyecek. Asgari ücret ile sıkıntılı konuşuyoruz, ama bu sene son sene. Bakın göreceksiniz, gelecek sene çok daha farklı bir ekonomiyi konuşacağız. Artık 2025'in başından itibaren rakamların iyileştiğini yaşayıp göreceğiz" dedi.

A Haber'de katıldığı programda konuşan Yayman şu ifadeleri kullandı:

'HANGİ RAKAM OLURSA OLSUN EKSİK KALACAKTIR'

Türkiye'de ekonomi ve hayat pahalılığı eskiden beri Türkiye'de konuşuluyor. Tabii bugün özellikle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla beraber daha farklı bir düzlemde konuşuluyor. Bu meselede hangi rakam olursa olsun eksik olacaktır. Hem çalışan hem işveren açısından meselenin ele alınması gerekiyor. Bir taraftan asgari ücretle evini geçindirmeye çalışan insanlar gerçekten çok ciddi bir geçim sıkıntısı çekiyorlar. Ve daha henüz zam yapılmadan etiketlerdeki değişimi görüyorlar. Muhakkak burada denetim meselesi öne çıkıyor. Öbür taraftan da işveren 'ben artırabilirim, fakat artırdığımda bu defa çalışanları azaltmak zorunda kalabilirim' diyor. Bu çok hassas bir denge. Dilerim inşallah Türkiye önümüzdeki yıl çok daha iyi bir atmosferde bu asgari ücret meselesini konuşacak. Niye? Çünkü özellikle salgın ile başlayan üretim çarklarının durmasının ve üretim ilişkilerinin önemli ölçüde değişmesinin yansımaları devam ediyor.

'BAHANE OLARAK SÖYLEMİYORUM'

Hep konuştuk, bunu bir bahane olarak söylemiyorum. Ben iktidar partisinin milletvekiliyim. Bir taraftan Rusya-Ukrayna Savaşı... Öbür tarafta Mısır'da yaşanan gelişmeler, Suriye'de yaşanan gelişmeler Türkiye'nin pazarında çok ciddi bir daralmaya yol açıyor. Pazarda daralma ihracatın azalmasına yol açıyor. İhracatta azalma, fabrikaların çarklarının daha yavaş çalışmasına yol açıyor. Yani 2011'de Suriye olayları başladı, Türkiye'nin Suriye ile ihracatı 5 milyar dolardı. 5 milyar doları kapatıyorsunuz... Böyle bir zincirin halkaları gibi...

'BU SENE SON SENE'

Dolayısıyla bizim hükümet olarak tavrımız net, biz asla vatandaşlarımızı hayat pahalılığına ve zamlara ezdirmeyeceğiz. Ama ben bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum; bütün bu saydıklarım bir bahane olamaz. Biz hükümet olarak meselenin farkındayız, gerçekten hayat pahalılığının azaltılması için, enflasyonun düşürülmesi için büyük bir seferberlik halindeyiz. Kemer sıkarak bir yere kadar gidebiliriz. Bizim muhakkak pastayı büyütmemiz gerekiyor. İnşallah Suriye'de yaşanan pozitif iklim ekonomiyi olumlu etkileyecek. Asgari ücret ile sıkıntılı konuşuyoruz, bu sene son sene. Bakın göreceksiniz, gelecek sene çok daha farklı bir ekonomiyi konuşacağız. Artık 2025'in başından itibaren rakamların iyileştiğini yaşayıp göreceğiz."

Kaynak: A Haber