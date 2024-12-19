AKP'li Vekil Asgari Ücret İçin Cumhurbaşkanı'nı İşaret Etti: 'Bizde Her Kafadan Bir Ses Çıkmaz'

AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TÜRK-İŞ'in 2025 yılı asgari ücret talebini 29 bin 583 TL olarak açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Çopuroğlu, asgari ücret için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın karar vereceğini ifade ederek, "Bizim AK Parti'de her kafadan bir ses çıkmaz. Yetkili organlarımız gerekli açıklamayı yapar" dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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AKP'li Vekil Asgari Ücret İçin Cumhurbaşkanı'nı İşaret Etti: 'Bizde Her Kafadan Bir Ses Çıkmaz'

TÜRK-İŞ 2025 yılı asgari ücret talebini 29 bin 583 TL olarak açıkladı. AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret için kısa bir zaman içerisinde yetkililer tarafından açıklama yapılacağını ifade eden Çopuroğlu şöyle konuştu:

'BİZDE HER KAFADAN BİR SES ÇIKMAZ'

''Bizim AK Parti'de her kafadan bir ses çıkmaz. Yetkili organlarımız gerekli açıklamayı yapar. Tahmin ediyorum ki çok bir zaman kalmadı. Kısa bir zaman diliminde açıklama yapılacak. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın bu konudaki değerlendirmesine şahit olup hep birlikte göreceğiz."

Herkesin Gözü Bu Rakamdaydı... Muhalefet TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Talebine Ne Diyor?Herkesin Gözü Bu Rakamdaydı... Muhalefet TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Talebine Ne Diyor?Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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Herkesin Gözü Bu Rakamdaydı... Muhalefet TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Talebine Ne Diyor? Muhalefet TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Talebine Ne Diyor?
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