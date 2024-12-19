AKP'li Vekil Asgari Ücret İçin Cumhurbaşkanı'nı İşaret Etti: 'Bizde Her Kafadan Bir Ses Çıkmaz'

TÜRK-İŞ 2025 yılı asgari ücret talebini 29 bin 583 TL olarak açıkladı. AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret için kısa bir zaman içerisinde yetkililer tarafından açıklama yapılacağını ifade eden Çopuroğlu şöyle konuştu:

'BİZDE HER KAFADAN BİR SES ÇIKMAZ'

''Bizim AK Parti'de her kafadan bir ses çıkmaz. Yetkili organlarımız gerekli açıklamayı yapar. Tahmin ediyorum ki çok bir zaman kalmadı. Kısa bir zaman diliminde açıklama yapılacak. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın bu konudaki değerlendirmesine şahit olup hep birlikte göreceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi