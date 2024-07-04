AKP'li Külünk 'İtiraf' Etti, Vatandaşı Haklı Buldu!

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Çarşamba Pazarı'nı ziyaret eden AKP'li Metin Külünk, emekli bir yurttaşın fiyatlara tepki gösterdiği açıklamalarından sonra partisine yönelik eleştirileri sıraladı.

Külünk'ün ziyareti sırasında emekli bir yurttaş, pazardaki fiyatlara tepki göstererek "Soygun yapılıyor. Hep AK Parti'ye oy veriyordum, bu kez vermedim, iktidardan düşene kadar da vermeyeceğim" dedi.

"BU VATANDAŞ SONUNA KADAR HAKLIDIR"

Bunun üzerine emeklinin haklı olduğunu söyleyen Metin Külünk, şu ifadelere yer verdi:

"Kusura bakma AK Parti döneminde servetlerine servet katmışların çocukları boğazda bir kafede oturdukları zaman 10 bin lira kahve parası verip kalkıyor ya da bir aile restoranda bir yemeğe 15 bin lira veriyorsa ve bunlar dünün yoksulları bugünün şımarıklarıysa, bu hareketi omuzlarında taşıyanlar eğer pazarda alışveriş yapmak için akşam fiyatların düşeceği saati bekliyorsa, 20 yıldır bizi omuzlarında taşıyorsa, biz de bunu görüp bu insanların derdine çare olmak için adım atmıyorsak, bu vatandaş sonuna kadar haklıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem