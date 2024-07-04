AKP'li Külünk 'İtiraf' Etti, Vatandaşı Haklı Buldu!

Eski AKP Milletvekili Metin Külünk, ekonomik krizi itiraf ederek, partisini eleştiren vatandaşı haklı buldu. Külünk, "İnsanların derdine çare olamıyorsak, bu vatandaşlar sonu kadar haklıdır" dedi.

Son Güncelleme:
AKP'li Külünk 'İtiraf' Etti, Vatandaşı Haklı Buldu!

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Çarşamba Pazarı'nı ziyaret eden AKP'li Metin Külünk, emekli bir yurttaşın fiyatlara tepki gösterdiği açıklamalarından sonra partisine yönelik eleştirileri sıraladı.

Külünk'ün ziyareti sırasında emekli bir yurttaş, pazardaki fiyatlara tepki göstererek "Soygun yapılıyor. Hep AK Parti'ye oy veriyordum, bu kez vermedim, iktidardan düşene kadar da vermeyeceğim" dedi.

"BU VATANDAŞ SONUNA KADAR HAKLIDIR"

Bunun üzerine emeklinin haklı olduğunu söyleyen Metin Külünk, şu ifadelere yer verdi:

"Kusura bakma AK Parti döneminde servetlerine servet katmışların çocukları boğazda bir kafede oturdukları zaman 10 bin lira kahve parası verip kalkıyor ya da bir aile restoranda bir yemeğe 15 bin lira veriyorsa ve bunlar dünün yoksulları bugünün şımarıklarıysa, bu hareketi omuzlarında taşıyanlar eğer pazarda alışveriş yapmak için akşam fiyatların düşeceği saati bekliyorsa, 20 yıldır bizi omuzlarında taşıyorsa, biz de bunu görüp bu insanların derdine çare olmak için adım atmıyorsak, bu vatandaş sonuna kadar haklıdır."

AKP'li İsimlerden Partilerine Peş Peşe Sert Eleştiriler: Bu Ah Aheste Aheste Çıkar!AKP'li İsimlerden Partilerine Peş Peşe Sert Eleştiriler: Bu Ah Aheste Aheste Çıkar!Siyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Metin Külünk AKP İstanbul fatih
Son Güncelleme:
Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor
MSB'den 'Bedelli Askerlik Ücreti' Açıklaması MSB'den 'Bedelli Askerlik Ücreti' Açıklaması
Fiyatı 2 Ayda 2'ye Katlandı: Pet Şişe Suya Yüzde 100 Zam! Pet Şişe Suya Yüzde 100 Zam!
NOW TV'de Büyük Çıkış Yakalamıştı... Yeni Kanalı Belli Oldu NOW TV'de Büyük Çıkış Yakalamıştı... Yeni Kanalı Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ümit Özdağ'ın CHP Ziyareti Sürpriz Değilmiş! İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular
Kritik Zirve Sonrası Ortak Açıklama: Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri! Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri!
Sinan Ateş Cinayeti Davasında 4. Gün: Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi
Milli Güreş Takımı Yıllar Sonra Yeniden Avrupa Şampiyon Oldu Milli Güreş Takımı'ndan Yıllar Sonra Bir İlk
Meteoroloji ve AKOM Saat Vererek Uyardı! İstanbul ve Ankara'ya Kuvvetli Yağış Geliyor İstanbul'a Kuvvetli Yağış Geliyor