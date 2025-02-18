AKP'li Elitaş'tan Asgari Ücretliyi Kızdıracak Açıklama: 'Dengeyi Bozar, Mutsuzluk Yaşatır'

2025 yılı için asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından milyonlarca çalışan hayal kırıklığına uğradı. Asgari ücret için ara zam beklentisi artarken, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan vatandaşları kızdıracak bir açıklama geldi.

Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında açıklamalarda bulunan Elitaş, asgari ücrete yapılacak zammın kısa vadede refah seviyesi artışı sağlayabileceğini ancak uzun vadede ekonomik dengesizliklere yol açarak mutsuzluğa neden olabileceğini ifade etti.

'KİMSE TASARRUF EDEYİM DEMEZ'

Elitaş, yapılacak zammın ardından vatandaşların eksikliklerini giderme yoluna gideceğini ve bu durumun mal fiyat dengesini bozacağını savundu. Elitaş, şu ifadeleri kullandı:

"Diyelim ki 22 bin 100 lira veya 30 bin lira maaş alan bir kişiye 10 bin lira zam yaptığınızda; bunun 3 bin lirasını harcayayım, 7 bin lirasıyla tasarruf edeyim demez. 10 bin lira veya daha fazla olsa 15 bin lira da yapılsa eskiden kalmış eksik gördüğü ihtiyaçlarını bir an önce gidermenin yoluna gider.

'MUTSUZLUK YAŞATIR'

Dolayısıyla mal ve fiyat dengesini altüst ederek enflasyona baskı unsuru ve refah seviyesini ilk anda mutluluk yaşatır ama gelecek süreçlerde mutsuzluk yaşatır. Enflasyonun düşmesiyle birlikte normal şartlarda iyileşmenin dağıtılması gerekir. İyileşmeyi o şekilde dağıtmadığınız halde dengeyi bozmuş olursunuz."

Kaynak: Kanal 7