AKP'den EYT Kararı: Emeklilikte Sistem Değişiyor!

Geçtiğimiz yıl yasalaşan ve bir süredir Hazine'ye ağır yük getirdiği iddiasıyla tartışmalara neden olan EYT düzenlemesi hakkında AKP'de tartışmalar tamamlandı. İktidara yakın birçok isim tarafından iptal edilmesi çağrısında bulunulan EYT düzenlemesine ilişkin AKP içerisinde kesin kararın verildiği öğrenilirken, emeklilik sisteminde yapılacak değişikliklerin detayları ortaya çıktı.

AKP'den EYT Kararı: Emeklilikte Sistem Değişiyor! - Resim: 1

28 Şubat 2023 tarihinde Meclis'ten geçen EYT düzenlemesi, ilk aşamada 2 milyon 250 bin vatandaşa emekliliğin kapılarını açarken, uygulamaya son anda eklenen 'Kademeli Prim Sistemi' nedeniyle bu yıl ve gelecek birkaç yıl içerisinde 3 milyon EYT'linin daha emekli olması bekleniyor.

EYT düzenlemesiyle birlikte kısa süre içerisinde Türkiye'deki toplam emekli sayısının 20 milyona ulaşacağı planlanırken, bu durum beraberinde bir dizi yeni tartışmaya neden oldu. Yapılan düşük emekli zamlarına gerekçe olarak EYT'li milyonlar gösterilirken, AKP'ye yakın birçok isim tarafından EYT'nin iptal edilmesine yönelik çağrılarda bulunuldu.

AKP'DE EYT KARARI VERİLDİ

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; AKP içerisinde yaşanan EYT tartışmalarında nihai karar verildi. EYT düzenlemesinden geri adım atılmasının mümkün olmadığını belirten Kıvanç, EYT yasasıyla birlikte sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayanlar için yaş şartının kaldırıldığını belirtiyor. Bu düzenleme ile sadece prim günü ve sigortalılık süresi koşulu bırakıldı. Koşulları yerine getirenlerin büyük bir kısmı emekli oldu, ancak hala 3 milyona yakın kişi emeklilik için bekliyor.

Buna karşın SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni düzenlemeye gitme kararı alan iktidarın masasındaki emekli planı da ortaya çıkmaya başladı.

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