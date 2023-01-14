AKP'den açıklama geldi: Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?
Zam oranları belli olan milyonlarca emeklinin gözü kulağı şimdi bayram ikramiyesine çevrildi. Peki bayram ikramiyesinde artış olacak mı? Emeklilerin merakla beklediği bu soru Meclis’te de gündeme geldi.
Emeklilerin maaş zammı belli oldu. Gözler şimdi emeklilere verilen bayram ikramiyesine çevrildi. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen iki ikramiye var. O ikramiyenin bedeli 1100 TL ama sokaktaki beklenti ikramiye tutarının daha da arttırılması yönünde.
Olası zam EYT düzenlemesi ile birlikte yaklaşık 15 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Eğer maaşlara uygulanan yüzde 30’luk bir zam yapılırsa emeklinin bayram ikramiyesi de 1430 TL’ye yükselecek.
Sokakta Kanal D Haber’in mikrofon uzattığı emekliler bayram ikramiyesi ile ilgili “Artsın tabi, artmasını istememek olur mu? En azından 2 bin TL olması lazım” talebinde bulundu.
YÜZDE YÜZ ZAM İDDİASI DA GÜNDEMDE
Ancak sokağın beklentisi 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında. Dolayısıyla kulislerde iki bayram için ikramiyelere yüzde 100 yapılabileceği de konuşuluyor.