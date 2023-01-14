AKP'den açıklama geldi: Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Emeklilerin maaş zammı belli oldu. Gözler şimdi emeklilere verilen bayram ikramiyesine çevrildi. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen iki ikramiye var. O ikramiyenin bedeli 1100 TL ama sokaktaki beklenti ikramiye tutarının daha da arttırılması yönünde.