AKP'de Emekliye Zam Krizi: Erdoğan'dan 'Bu İşi Bitirin' Talimatı!

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik çalışmalara hız verildi. Son sözü söyleyecek olan Erdoğan’ın, ABD ziyareti öncesi kurmaylarına “Emeklilere yapılacak zam mevzusunu çalışın. Ben NATO Zirvesi’nden Türkiye’ye dönene kadar bu işi bitirin” dediği iddia edildi.

ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre; hafta başında, AKP'nin ekonomi kurmayları eldeki seçenekleri masaya yatırmak için bir araya geldi. Görüşmeden net bir şey çıkmayınca kurmaylar ikinci kez toplandı. Daha önce parti ve külliyedeki toplantılarda yapılan çalışmaların da ele alındığı görüşmelerde net bir formül ortaya konulamayınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çalışmalar hızlandırıldı.

Toplantılarda kök aylığın artırılmasının emeklilerin lehine olduğu ancak bu formülün en düşük primi ödeyenlerle, yüksek prim ödeyenlerin maaşları arasındaki makasın daralması anlamına geldiği, bunun da emekliler arasında adaletsizliğe neden olabileceği görüşü belirtildi. Bunun yerine tüm emeklilere seyyanen zam verilmesi fikri masaya yatırıldı. Ancak Hazineye getireceği ek yükten dolayı bu formüle de sıcak bakılmadı.

ERDOĞAN'IN GELECEK HAFTA AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Yapılacak çalışma bütün emeklileri kapsayacak şekilde ortaya konulursa, tek maddelik değişikliğin yeterli olacağı, değişiklik teklifinin ‘torba yasa’ya eklenerek hızla Meclis’ten geçirilebileceği üzerinde duruldu. Çalışma bitirildiğinde önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısı sonrası Erdoğan tarafından açıklanması öngörülüyor.

MİLYONLARCA EMEKLİNİN MAAŞI 10 BİN LİRADA KALDI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay yapılacak yüzde 24,73 oranındaki zamma rağmen 1,7 milyon emeklinin maaşı, kök aylıklarının düşük olması nedeniyle 10 bin lirada kalıyor. Ekonomi kurmayları tüm alternatifleri masaya yatırarak etki analizlerini yapıyor.