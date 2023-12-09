AKP kulislerinden sızdı: 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni yıla sayılı günler kalırken, milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücrete çevrildi. 2024 asgari ücreti için kulislerde pek çok rakam konuşulurken, AKP'den asgari ücrete ilişkin rakam telaffuz edildi.
2024 yılında yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç 11 Aralık 2023 tarihinde başlıyor.
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor.
İŞÇİ TARAFINI TÜRK-İŞ TEMSİL EDECEK
Görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.
MASADA İŞÇİLER DE OLACAK
Daha önceki görüşmelerden farklı olarak Türk-İş, görüşmelerde işçi tarafını temsil edecek olan 5 kişilik heyette asgari ücretle çalışan kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçinin yer alacağını bildirdi.
4 KEZ TOPLANACAK
15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında mevzuata göre aralık ayında 4 kez toplanacak. Komisyon, enflasyon oranları, geçim şartları ve ekonomik göstergeleri değerlendirerek yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2024 asgari ücreti için kulislerde pek çok rakam konuşulurken, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda maaş 3 bin 420 lira artış gösterecek ve 14 bin 822 lira olacak. Asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması halinde maaş 3 bin 990 lira artacak ve 15 bin 392 lira olacak.Asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 40 olursa maaş 4 bin 560 lira artacak ve 15 bin 962 lira olacak. Yüzde 50 zam yapılması halinde ise asgari ücret 17 bin 103 lira olarak uygulanacak. Asgari ücret yüzde 55 zam gelirse 17 bin 673 lira 10 kuruş olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirmesi beklenirken, AKP'den asgari ücrete ilişkin rakam telafuz edildi.
Yeni Asır'ın aktardığı habere göre, Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi AKP'nin, asgari ücretin en az 17 bin TL olması gerektiği yolunda kulis yaptığı öne sürüldü.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.