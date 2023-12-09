AKP kulislerinden sızdı: 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2024 asgari ücreti için kulislerde pek çok rakam konuşulurken, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda maaş 3 bin 420 lira artış gösterecek ve 14 bin 822 lira olacak. Asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması halinde maaş 3 bin 990 lira artacak ve 15 bin 392 lira olacak.Asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 40 olursa maaş 4 bin 560 lira artacak ve 15 bin 962 lira olacak. Yüzde 50 zam yapılması halinde ise asgari ücret 17 bin 103 lira olarak uygulanacak. Asgari ücret yüzde 55 zam gelirse 17 bin 673 lira 10 kuruş olacak.