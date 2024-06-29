AKP kapıyı kapatmıştı I Özgür Demirtaş: Asgari ücrete zam şart!
Ekonomist Özgür Demirtaş, asgari ücrete zam yapılması gerektiğini belirterek, "Hükümetin enflasyonu dizginlemek için önce itibardan tasarruf etmesi lazım. Emekli maaşlarının ve asgari ücretin arttırılması şart" dedi.
Türkiye’de yaşayan vatandaşlar, yüksek enflasyon, giderek derinleşen ekonomik kriz ve günden güne gelen zamlarla eziliyor.
Tüm bunlarla birlikte asgari ücret denilen sefalet ücretine mahkum edilen milyonlar, ara zam beliyordu.
İktidar, bu taleplere kulak asmamıştı. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zamma kapıyı bir kez daha kapatarak, yeni asgari ücretin aralıkta belirleneceğini vurgulamıştı.
Bu açıklama sonrası dumura uğrayan asgari ücretli için bir açıklama ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi.
Özgür Demirtaş, asgari ücrete zam yapılmasının elzem olduğunu belirtti.
Demirtaş, şunları söyledi:
“Asgari Ücret ile Yıl sonuna kadar dayanılması: İMKANSIZ
Hükümetin enflasyonu dizginlemek için önce itibardan tasarruf etmesi lazım. Emekli maaşlarının ve asgari ücretin arttırılması şart.”
Asgari Ücret ile Yıl sonuna kadar dayanılması: İMKANSIZ— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 29, 2024
Hükümetin Enflasyonu dizginlemek için Önce itibardan tasarruf etmesi lazım.
Emekli Maaşlarının ve Asgari Ücretin arttırılması şart.
Kaynak: Gerçek Gündem