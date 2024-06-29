AKP kapıyı kapatmıştı I Özgür Demirtaş: Asgari ücrete zam şart!

Türkiye’de yaşayan vatandaşlar, yüksek enflasyon, giderek derinleşen ekonomik kriz ve günden güne gelen zamlarla eziliyor.

Tüm bunlarla birlikte asgari ücret denilen sefalet ücretine mahkum edilen milyonlar, ara zam beliyordu.

İktidar, bu taleplere kulak asmamıştı. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zamma kapıyı bir kez daha kapatarak, yeni asgari ücretin aralıkta belirleneceğini vurgulamıştı.

Bu açıklama sonrası dumura uğrayan asgari ücretli için bir açıklama ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi.

Özgür Demirtaş, asgari ücrete zam yapılmasının elzem olduğunu belirtti.

Demirtaş, şunları söyledi:

“Asgari Ücret ile Yıl sonuna kadar dayanılması: İMKANSIZ

Hükümetin enflasyonu dizginlemek için önce itibardan tasarruf etmesi lazım. Emekli maaşlarının ve asgari ücretin arttırılması şart.”

Asgari Ücret ile Yıl sonuna kadar dayanılması: İMKANSIZ



Hükümetin Enflasyonu dizginlemek için Önce itibardan tasarruf etmesi lazım.



Emekli Maaşlarının ve Asgari Ücretin arttırılması şart. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 29, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem