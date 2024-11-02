AKP Harekete Geçti, Meclis'e Sunulacak: Trafikte Bunu Yapanlar Yandı! Ceza Yağacak

Aynı zamanda, silahların ana parçalarını (namlu, tetik, ateşleyici) yasadışı yollarla satan veya ülkeye getirenler için de hapis cezası verilecek.

150 BİN LİRAYA YÜKSELTİLECEK

Trafikte caydırıcılığı artırmayı amaçlayan teklifle, çakar ve tepe lambası gibi yetkisiz ekipman kullanımında idari para cezasını 150 bin TL’ye yükseltecek.

Yeni düzenlemede, özellikle kamuya açık yollarda yetkisiz çakar kullanımını önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kanun teklifi kapsamında, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin çalışma koşullarında iyileştirme yapılması ve farklılıkların giderilmesine yönelik düzenlemeler de yer alıyor.