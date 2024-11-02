AKP Harekete Geçti, Meclis'e Sunulacak: Trafikte Bunu Yapanlar Yandı! Ceza Yağacak
AKP'li milletvekillerince hazırlanan yeni kanun teklifiyle, ruhsatsız silah taşıma ve bulunduranların hapis cezaları ve trafikte çakar kullanımına uygulanan idari cezalar büyük ölçüde artırılacak.
Kaynak: AA
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında hazırlanan yeni kanun teklifi, ruhsatsız silah taşıyanlara ve bulunduranlara yönelik hapis cezalarının yanı sıra trafikte yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımına yönelik para cezalarının artırılmasını içeriyor.
HAPİS CEZASI VE İDARİ PARA CEZALARI ARTIRILIYOR
Kanun teklifinde, ruhsatsız silah taşıma suçundan verilen hapis cezasının alt sınırının 1 yıldan 2 yıla, üst sınırının ise 3 yıldan 4 yıla çıkarılması öngörülüyor. Bu değişiklikle, ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma suçu daha ağır yaptırımlarla cezalandırılacak.
Aynı zamanda, silahların ana parçalarını (namlu, tetik, ateşleyici) yasadışı yollarla satan veya ülkeye getirenler için de hapis cezası verilecek.
150 BİN LİRAYA YÜKSELTİLECEK
Trafikte caydırıcılığı artırmayı amaçlayan teklifle, çakar ve tepe lambası gibi yetkisiz ekipman kullanımında idari para cezasını 150 bin TL’ye yükseltecek.
Yeni düzenlemede, özellikle kamuya açık yollarda yetkisiz çakar kullanımını önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Kanun teklifi kapsamında, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin çalışma koşullarında iyileştirme yapılması ve farklılıkların giderilmesine yönelik düzenlemeler de yer alıyor.