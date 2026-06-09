Akkuyu'nun Kalbine İlk Yükleme: Geri Sayım Başladı, Tarih Verildi

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Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen dev projede, fiziksel devreye alma öncesindeki en kritik aşama tamamlandı.

5 GÜNLÜK DEV OPERASYON

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) gözetiminde uzman ekipler tarafından 5 gün boyunca kesintisiz yürütülen operasyonla, nükleer yakıt içermeyen ancak ağırlık ve boyut olarak gerçek yakıtla bire bir aynı olan 163 adet temsili yakıt demeti reaktör basınç kabına yüklendi.

Bu provayla tesisin mekanik, hidrolik ve termal dayanıklılığı uluslararası güvenlik standartlarında test edilmiş oldu.

'YIL SONUNA KADAR İLK ELEKTRİK ÜRETİLECEK'

Tarihi operasyonun ardından resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık vizyonunu şu sözlerle ilan etti:

"Yıl sonuna kadar santralden ilk elektrik üretimini gerçekleştirerek Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir döneme geçmesini hedefliyoruz. Sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi, ülkemizin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklardan biri haline getireceğiz."

2050 HEDEFİ 20 BİN MEGAVAT

Bakan Bayraktar, nükleer enerji hamlesinin sadece Mersin Akkuyu ile sınırlı kalmayacağını belirterek uzun vadeli yol haritasını da paylaştı. Türkiye, Sinop ve Trakya’da planlanan yeni nükleer santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de (SMR) portföyüne ekleyecek. Bu sayede 2050 yılına kadar nükleer enerji kapasitesinin 20 bin megavata ulaştırılması hedefleniyor.

SICAK VE SOĞUK TEST MESAİSİ

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, Rosatom tarafından üretilen temsili nükleer yakıtların yüklenmesiyle personel ve ekipmanların gerçek işletme koşullarına tamamen hazır hale getirildiğini vurguladı.

Bir sonraki aşamada reaktörün üst kısım montajları tamamlanarak, nükleer tesisin en önemli aşamalarından biri olan soğuk ve sıcak test süreçlerine resmen geçiş yapılacak.

Kaynak: AA