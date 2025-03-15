Akın Özay İnşaat İçin Konkordato Süreci Başladı

İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi tarafından alınan karar doğrultusunda, şirketin konkordato süreci kapsamında alacaklıların bildirimde bulunması için 30 günlük süre tanındı.

ALACAKLILAR İÇİN BİLDİRİM DAVETİ

İflas işlemleri kapsamında, şirketin varlıklarının tasfiye giderlerini karşılayamayacağı tespit edilerek basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verildi. Bu çerçevede, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacak ve iddialarını bildirmeleri gerekiyor.

İcra ve İflas Kanunu’nun 218. maddesi gereğince, bu süre içinde alacaklılardan herhangi biri 30 bin TL'lik gideri peşin ödeyerek tasfiyenin adi şekilde yapılmasını talep edebilecek.