Akın Gürlek'in Eşi SPK Üyeliğine Atandı; CHP'den Peş Peşe Tepki Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na üç atama gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; son dönemde tepkilerin odağında olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek SPK üyeliğine atandı. Karara CHP'den tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Esenyurt'a yapılan siyasi operasyonun ödülü Akın Gürlek'e verildi" dedi.

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Akın Gürlek'in Eşi SPK Üyeliğine Atandı; CHP'den Peş Peşe Tepki Geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre SPK İkinci Başkanlığı görevine Mahmur Sütcü getirildi. Bir süredir açık olan SPK üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.

Akın Gürlek'in Eşi SPK Üyeliğine Atandı; CHP'den Peş Peşe Tepki Geldi - Resim : 1

CHP'DEN TEPKİ: OPERASYONUN ÖDÜLÜ AKIN GÜRLEK'E VERİLDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığı soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'in SPK üyeliğine atanmasına CHP'den peş peşe tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan Elif Gülşah Gürlek'in SPK'ya atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Esenyurt'a yapılan siyasi operasyonun ödülü Akın Gürlek'e verildi. Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan eşi, Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine getirildi. Bu düzen liyakat değil, sadakat düzenidir!"

Akın Gürlek'in Eşi SPK Üyeliğine Atandı; CHP'den Peş Peşe Tepki Geldi - Resim : 2

'TEK CÜMLEDE MEMLEKETİN ÖZETİ'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakan Yardımcılığı’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Akın Gürlek’in Ağır Ceza Hakimi eşi Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine atandı. Bir tek cümlede memleketin özeti."

Akın Gürlek'in Eşi SPK Üyeliğine Atandı; CHP'den Peş Peşe Tepki Geldi - Resim : 3

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