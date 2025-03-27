Akıllı Telefon ve Tabletlerde Yeni Dönem: Şartları Tümden Değişiyor

Yeni düzenlemeye göre, cep telefonu, tablet, hoparlör ve kamera gibi cihazların yedek parçaları için üretici firmalara 7 yıl tedarik zorunluluğu getirilecek. Piyasadan kalkan cihazların bile en az 7 yıl boyunca yedek parçası bulunabilecek. Bu adım, hem cihaz ömrünü uzatacak hem de elektronik atıkların azalmasına katkı sunacak.

DAYANIKLILIK TESTİ ZORUNLU OLACAK

Cihazlar için belirlenen yeni standartlarla birlikte, akıllı telefon ve tabletlerin en az 45 kez düşmeye karşı dayanıklı olması gerekecek. Kılıf veya koruyucu aksesuar kullanılmadan yapılan düşme testlerinden başarıyla geçemeyen cihazlar, piyasaya sürülemeyecek. Ayrıca, ekran çizilmelerine, toz ve su sıçramalarına karşı da belirli koruma standartlarına uygunluk şartı aranacak.