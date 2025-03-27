Akıllı Telefon ve Tabletlerde Yeni Dönem: Şartları Tümden Değişiyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), akıllı telefon, tablet ve benzeri teknolojik cihazlar için önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum kapsamında hazırlanan düzenleme, Haziran ayında yürürlüğe girecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenlemeye göre, cep telefonu, tablet, hoparlör ve kamera gibi cihazların yedek parçaları için üretici firmalara 7 yıl tedarik zorunluluğu getirilecek. Piyasadan kalkan cihazların bile en az 7 yıl boyunca yedek parçası bulunabilecek. Bu adım, hem cihaz ömrünü uzatacak hem de elektronik atıkların azalmasına katkı sunacak.
DAYANIKLILIK TESTİ ZORUNLU OLACAK
Cihazlar için belirlenen yeni standartlarla birlikte, akıllı telefon ve tabletlerin en az 45 kez düşmeye karşı dayanıklı olması gerekecek. Kılıf veya koruyucu aksesuar kullanılmadan yapılan düşme testlerinden başarıyla geçemeyen cihazlar, piyasaya sürülemeyecek. Ayrıca, ekran çizilmelerine, toz ve su sıçramalarına karşı da belirli koruma standartlarına uygunluk şartı aranacak.
ZORUNLU SIFIRLAMA YAZILIMI GELİYOR
Düzenleme ile ikinci el piyasasını doğrudan ilgilendiren bir değişiklik de uygulanacak. Akıllı telefon ve tabletlerde, kişisel verilerin kalıcı şekilde silinmesini sağlayacak bir sıfırlama yazılımı zorunlu hale getirilecek. Bu sayede, kullanıcılar cihazlarını satarken ya da devrederken kişisel verilerinin güvenliğini sağlayabilecek.
GÜNCELLEME DESTEĞİNE YENİ KRİTERLER
İmalatçı ve ithalatçılar için yazılım güncellemeleri konusunda da yeni yükümlülükler getirilecek. Cihazlara uzun süreli ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeyecek yazılım güncellemelerinin sunulması gerekecek. Haziran ayında yürürlüğe girecek düzenleme ile, hem tüketici hakları korunacak hem de daha sürdürülebilir ve dayanıklı cihazların kullanımı teşvik edilecek.