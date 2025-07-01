Akfen İnşaat Sonunda Vazgeçti
Türkiye merkezli Akfen İnşaat, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de gerçekleştirilmesi planlanan sağlık merkezi yenileme projesine yönelik ihaleden çekildiğini duyurdu. 12 milyon euro değerindeki proje için daha önce 11 farklı tarihte katılım kararı bildiren şirket, son yapılan açıklamayla sürecin belirsizliği nedeniyle ihaleye katılmama kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İlk olarak 11 Mart 2025 tarihinde yapılacağı duyurulan Zagreb Sağlık Merkezi’nin tam yenileme ihalesi, idari nedenlerle 11 kez ertelendi. Her yeni tarihte katılım kararını yineleyen Akfen İnşaat, son olarak 1 Temmuz 2025’e ertelenen ihalenin bu kez de 9 Temmuz’a alınması üzerine sürece son verdiğini bildirdi.
AKFEN’İN KAP AÇIKLAMASIYLA SÜREÇ NETLEŞTİ
Şirketin bugün KAP'a gönderdiği açıklamada, ihalenin yeniden ertelenmesinin ardından yapılan değerlendirmede idari süreçten kaynaklanan uzamaların devam edebileceği öngörüsüyle ihaleye katılmama yönünde karar alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Şirketimizin 27.02.2025 tarihli KAP açıklamasında, Zagreb Sağlık Merkezi Tesisinin Tam Yenileme İşleri konulu ihaleye katılım sağlanmasına karar verildiği duyurulmuştu. Bu tarihten itibaren, teklif verme süresi 11 kez değiştirilmiş ve son olarak 09.07.2025 olarak revize edilmiştir. Ancak, sürecin İdare’den kaynaklanan sebeplerle öngörülenden fazla uzaması ve devam eden belirsizlikler nedeniyle, bu ihaleye katılım sağlanmamasına karar verilmiştir.”
YATIRIM PLANLARI TAKİPTE KALACAK
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., sağlık alanındaki uluslararası yatırım fırsatlarını izlemeye devam edeceğini belirtirken, Zagreb projesinden çekilme kararının sadece bu ihale sürecine özgü olduğu vurgulandı. Şirketin ilerleyen dönemlerde farklı projelerde yer alma potansiyelini değerlendireceği ifade edildi.