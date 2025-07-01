Akfen İnşaat Sonunda Vazgeçti

“Şirketimizin 27.02.2025 tarihli KAP açıklamasında, Zagreb Sağlık Merkezi Tesisinin Tam Yenileme İşleri konulu ihaleye katılım sağlanmasına karar verildiği duyurulmuştu. Bu tarihten itibaren, teklif verme süresi 11 kez değiştirilmiş ve son olarak 09.07.2025 olarak revize edilmiştir. Ancak, sürecin İdare’den kaynaklanan sebeplerle öngörülenden fazla uzaması ve devam eden belirsizlikler nedeniyle, bu ihaleye katılım sağlanmamasına karar verilmiştir.”