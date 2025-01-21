Akfen İnşaat Halka Arz Sonuçları Açıklandı! Akfen İnşaat'ın Kaç Lot Verdiği Belli Oldu

HİSSE BAŞI FİYATI BELLİ OLDU

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., 15-16-17 Ocak tarihleri arasında 3 gün boyunca talep topladı. SPK tarafından açıklanan bilgilere göre, şirket sermayesinin 569 milyon 742 bin 750 TL’den 636 milyon 584 bin 78 TL’ye artırımıyla oluşan 66 milyon 841 bin 328 TL nominal değerli yeni paylar ve mevcut ortak Akfen Holding A.Ş.’ye ait 28 milyon 646 bin 284 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arz edildi. Toplamda 95 milyon 487 bin 612 TL nominal değerli pay, 1 TL nominal değerli hisse başına 38,70 TL sabit fiyatla satışa sunuldu.