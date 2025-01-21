Akfen İnşaat Halka Arz Sonuçları Açıklandı! Akfen İnşaat'ın Kaç Lot Verdiği Belli Oldu
Akfen İnşaat’ın halka arz süreci tamamlandı ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan süreçte, Akfen İnşaat’ın halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Halka açıklık oranı ise %15 olarak belirlendi. Toplamda 95 milyon 487 bin 612 adet pay yatırımcılara dağıtıldı. Şirketin borsada işlem görmeye başlayacağı tarih ise merak konusu olmaya devam ediyor.
HİSSE BAŞI FİYATI BELLİ OLDU
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., 15-16-17 Ocak tarihleri arasında 3 gün boyunca talep topladı. SPK tarafından açıklanan bilgilere göre, şirket sermayesinin 569 milyon 742 bin 750 TL’den 636 milyon 584 bin 78 TL’ye artırımıyla oluşan 66 milyon 841 bin 328 TL nominal değerli yeni paylar ve mevcut ortak Akfen Holding A.Ş.’ye ait 28 milyon 646 bin 284 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arz edildi. Toplamda 95 milyon 487 bin 612 TL nominal değerli pay, 1 TL nominal değerli hisse başına 38,70 TL sabit fiyatla satışa sunuldu.
KAÇ KİŞİ HALKA ARZA KATILDI?
Akfen İnşaat halka arzına toplam 261 bin 072 yatırımcı katıldı. Katılımcılara ortalama 85 adet (3.289 TL nominal değerde) pay dağıtımı yapıldı.
Şirketin borsada işlem görmeye başlayacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak Akfen İnşaat’ın AKFIS koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da bu hafta içinde işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Halka arzın katılım endeksine uygun olmadığı açıklandı. Bu nedenle faizsiz yatırım esaslarına göre işlem yapan yatırımcıların dikkat etmesi öneriliyor.