Akfen Holding'in Patronu Hamdi Akın'dan Yıllar Sonra Bir İlk! 737 Milyon Lirasını Gözden Çıkardı
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Akın, iş dünyasında ses getiren yeni bir yatırımla gündeme geldi. Hamdi Akın, ABD merkezli Textron tarafından üretilen ve dünya çapında tercih edilen Cessna Station Latitude model iş jetini sipariş etti. Uçağın piyasa değeri 19 milyon 500 bin dolar (737.939.160,80 Türk Lirası) olarak açıklandı.
19 milyon 500 bin dolarlık (Yedi yüz otuz yedi milyon, dokuz yüz otuz dokuz bin, yüz altmış lira, seksen kuru) sipariş bilgisi, havacılık sektörünün önde gelen isimlerinden Uğur Cebeci tarafından duyuruldu. Hamdi Akın’ın iş seyahatleri için kullanacağı belirtilen bu jet, özellikleri ve menziliyle dikkat çekiyor.
AKIN, YILLAR SONRA YENİDEN JET SAHİBİ OLUYOR
Hamdi Akın, daha önce ortağı olduğu TAV Havalimanları Holding bünyesinde kullanılan Cessna marka uçakla uzun yıllar iş seyahatlerini gerçekleştirmişti. Holdingten ayrılmasının ardından uzun süre yeni bir jet almayan Hamdi Akın, bu tercihini şimdi Cessna Latitude’dan yana kullandı.
Yılbaşından sonra teslim edilmesi beklenen uçak için Akın’ın ciddi bir pazarlık süreci yürüttüğü, satın alma fiyatının liste değerinin altında gerçekleşmiş olabileceği ifade ediliyor.
TİCARİ UÇUŞLARA DA AÇILMASI BEKLENİYOR
Türkiye’de Emair tarafından temsil edilen Cessna’nın bakım hizmetleri Ankara’daki üslerde gerçekleştiriliyor. Orta boyutlu iş jeti kategorisinde yer alan Cessna Station Latitude, 9 kişilik yolcu kapasitesiyle dikkat çekiyor. Hamdi Akın’ın bu uçağı yalnızca özel değil, zaman zaman ticari uçuşlar için de kullanabileceği belirtiliyor. Bu sayede operasyonel maliyetlerde önemli bir düşüş sağlanabileceği öngörülüyor.
UÇAĞIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Cessna Station Latitude model jetin öne çıkan teknik verileri şöyle:
Yolcu kapasitesi: 9 kişi
Uzunluk: 18,97 metre
Kanat açıklığı: 22,05 metre
Yükseklik: 6,38 metre
Boş ağırlık: 8.462 kilogram
Maksimum kalkış ağırlığı: 13.971 kilogram
Yakıt kapasitesi: 5.168 kilogram
Kabin genişliği: 1,96 metre
Kabin iç yüksekliği: 1,83 metre
Motor: 2 adet Pratt & Whitney Canada PW306D1 turbofan
Maksimum hız: 826 km/saat
Seyir hızı: 682 km/saat
Menzil: 5.000 kilometre
Servis tavanı: 45.000 feet (13.716 metre)
Kalkış için gerekli pist uzunluğu: 1.091 metre
İniş için gerekli pist uzunluğu: 756 metre
Aviyonik sistem: Garmin G5000
Yeni iş jetinin Hamdi Akın’ın seyahat programlarına esneklik kazandırması ve iş temposunu daha da hızlandırması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi