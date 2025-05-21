Akfen Holding'in Patronu Hamdi Akın'dan Yıllar Sonra Bir İlk! 737 Milyon Lirasını Gözden Çıkardı

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Akın, iş dünyasında ses getiren yeni bir yatırımla gündeme geldi. Hamdi Akın, ABD merkezli Textron tarafından üretilen ve dünya çapında tercih edilen Cessna Station Latitude model iş jetini sipariş etti. Uçağın piyasa değeri 19 milyon 500 bin dolar (737.939.160,80 Türk Lirası) olarak açıklandı.

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Akfen Holding'in Patronu Hamdi Akın'dan Yıllar Sonra Bir İlk! 737 Milyon Lirasını Gözden Çıkardı

19 milyon 500 bin dolarlık (Yedi yüz otuz yedi milyon, dokuz yüz otuz dokuz bin, yüz altmış lira, seksen kuru) sipariş bilgisi, havacılık sektörünün önde gelen isimlerinden Uğur Cebeci tarafından duyuruldu. Hamdi Akın’ın iş seyahatleri için kullanacağı belirtilen bu jet, özellikleri ve menziliyle dikkat çekiyor.

AKIN, YILLAR SONRA YENİDEN JET SAHİBİ OLUYOR

Hamdi Akın, daha önce ortağı olduğu TAV Havalimanları Holding bünyesinde kullanılan Cessna marka uçakla uzun yıllar iş seyahatlerini gerçekleştirmişti. Holdingten ayrılmasının ardından uzun süre yeni bir jet almayan Hamdi Akın, bu tercihini şimdi Cessna Latitude’dan yana kullandı.

Akfen Holding'in Patronu Hamdi Akın'dan Yıllar Sonra Bir İlk! 737 Milyon Lirasını Gözden Çıkardı - Resim : 1

Yılbaşından sonra teslim edilmesi beklenen uçak için Akın’ın ciddi bir pazarlık süreci yürüttüğü, satın alma fiyatının liste değerinin altında gerçekleşmiş olabileceği ifade ediliyor.

TİCARİ UÇUŞLARA DA AÇILMASI BEKLENİYOR

Türkiye’de Emair tarafından temsil edilen Cessna’nın bakım hizmetleri Ankara’daki üslerde gerçekleştiriliyor. Orta boyutlu iş jeti kategorisinde yer alan Cessna Station Latitude, 9 kişilik yolcu kapasitesiyle dikkat çekiyor. Hamdi Akın’ın bu uçağı yalnızca özel değil, zaman zaman ticari uçuşlar için de kullanabileceği belirtiliyor. Bu sayede operasyonel maliyetlerde önemli bir düşüş sağlanabileceği öngörülüyor.

UÇAĞIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Cessna Station Latitude model jetin öne çıkan teknik verileri şöyle:

Yolcu kapasitesi: 9 kişi

Uzunluk: 18,97 metre

Kanat açıklığı: 22,05 metre

Yükseklik: 6,38 metre

Akfen Holding'in Patronu Hamdi Akın'dan Yıllar Sonra Bir İlk! 737 Milyon Lirasını Gözden Çıkardı - Resim : 2

Boş ağırlık: 8.462 kilogram

Maksimum kalkış ağırlığı: 13.971 kilogram

Yakıt kapasitesi: 5.168 kilogram

Kabin genişliği: 1,96 metre

Kabin iç yüksekliği: 1,83 metre

Motor: 2 adet Pratt & Whitney Canada PW306D1 turbofan

Maksimum hız: 826 km/saat

Seyir hızı: 682 km/saat

Menzil: 5.000 kilometre

Servis tavanı: 45.000 feet (13.716 metre)

Kalkış için gerekli pist uzunluğu: 1.091 metre

İniş için gerekli pist uzunluğu: 756 metre

Aviyonik sistem: Garmin G5000

Yeni iş jetinin Hamdi Akın’ın seyahat programlarına esneklik kazandırması ve iş temposunu daha da hızlandırması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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