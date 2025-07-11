Akenerji'den Büyük Atak

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Akkök Holding ile Çek enerji devi CEZ Grubu’nun yüzde 50 ortaklığıyla faaliyet gösteren Akenerji, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan değerlendirmede, en yüksek uyum seviyesine yaklaşan şirketler arasında yer aldı. 10 tam puan üzerinden yapılan derecelendirme sisteminde 9 puanın üzerindeki notlar, “en üst düzey uyum” kategorisinde değerlendiriliyor.

"MÜKEMMELE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK"

Akenerji Genel Müdürü Hakan Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yükselen notun şirketin yönetim anlayışının uluslararası standartlarda olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti. Yıldırım, “Bu gelişme, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarımızın işleyişteki etkinliğini, paydaş haklarına verdiğimiz önemi ve şeffaflık politikamızın yüksek standartta sürdürüldüğünü ortaya koyuyor. Kurumsal yönetim alanında çıtayı daha da yukarı taşımak için çalışmalarımız sürecek” dedi.

AKENERJİ’DEN ŞEFFAFLIK VE PAYDAŞ HAKLARINA VURGU

Açıklamada, Akenerji’nin hissedar haklarının korunması, kamuyu bilgilendirme süreçlerinin şeffaflığı ve yönetim yapısındaki denge gibi alanlarda en iyi uygulamalar arasında yer aldığı vurgulandı. Şirket, kurumsal yönetimde sürdürülebilir başarı hedefiyle ilerlemeye devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: AA