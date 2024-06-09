Akbank'tan emeklinin ağzını açık bırakacak hamle geldi: Akbank emekli promosyon rakamlarını arttırdı. Güncel promosyon rakamları ne kadar oldu?

Akbank'tan emeklileri sevindirecek müjdeli haber geldi. Akbank emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu. İşte Akbank'ın güncel emekli promosyon rakamlarındaki son durumu...

Akbank'tan emeklinin ağzını açık bırakacak hamle geldi: Akbank emekli promosyon rakamlarını arttırdı. Güncel promosyon rakamları ne kadar oldu? - Resim: 1

Milyonlarca emekli vatandaşı sevindirecek müjdeli haber Akbank'tan geldi. Akbank emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu...

Haziran ayına girdiğimiz günden itibaren milyonlarca emekli vatandaşın gözü kulağı emekli promosyon rakamlarına çevrilmiş durumda olurken, Akbank'tan emekliye müjdeli haber geldi.

Akbank emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu. İşte Akbank'ın Haziran ayı güncel emekli promosyon rakamları...

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