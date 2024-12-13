Akbank'ta Sabancı Krizi: Resmen El Değiştirdi! Hisselerde 2.9 Milyar Darbesi, Kimse Bunu Beklemiyordu

Serra Sabancı’nın satışı gerçekleştirdiği hisseler, daha önce bir kısmı devredilmiş olan Herakles Serbest Özel Fonu’ndan sağlandı. Bu fonun tek yatırımcısı olan Sabancı, böylelikle portföyündeki Akbank hisselerini önemli ölçüde azaltmış oldu.

Bu satışın piyasada yarattığı etki henüz net olarak ölçülemese de, kısa vadede hisse senedi fiyatlarında dalgalanmalara neden olabileceği düşünülüyor.