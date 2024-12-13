Akbank'ta Sabancı Krizi: Resmen El Değiştirdi! Hisselerde 2.9 Milyar Darbesi, Kimse Bunu Beklemiyordu
Uzun yıllardır Akbank’ın en büyük hissedarları arasında olan Sabancı Ailesi'nden beklenmeyen hamle! Sabancı Ailesi’nin önemli isimlerinden Serra Sabancı, Akbank’taki hisselerinin önemli bir bölümünü satarak bankadaki etkisini azalttı. Bu satışla birlikte Akbank’ın yüzde 0.91’lik bir hissesi el değiştirmiş oldu.
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Sabancı Ailesi, uzun yıllardır Akbank’ın en büyük hissedarları arasında yer alıyor. Sabancı Ailesi’nin önemli isimlerinden Serra Sabancı, Akbank’taki hisselerinin önemli bir bölümünü satarak bankadaki etkisini azalttı.
Dün KAP’a bildirilen bu satışta Sabancı, sahip olduğu 47.404.570 adet Akbank hissesini 61.75 TL fiyatından kurumsal yatırımcılara sattı. Bu satışın toplam tutarı yaklaşık 2.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Satış Herakles Serbest Özel Fonu’nun portföyünden gerçekleştirildi.
AKBANK'IN 0.91'LİK HİSSESİ EL DEĞİŞTİRDİ
Serra Sabancı’nın bu satış kararının arkasındaki nedenler henüz netlik kazanmasa da, yatırım stratejilerindeki değişiklikler veya portföy çeşitlendirme gibi faktörlerin etkili olmuş olabileceği belirtildi. Bu satışla birlikte Akbank’ın yüzde 0.91’lik bir hissesi el değiştirdi.
Serra Sabancı’nın satışı gerçekleştirdiği hisseler, daha önce bir kısmı devredilmiş olan Herakles Serbest Özel Fonu’ndan sağlandı. Bu fonun tek yatırımcısı olan Sabancı, böylelikle portföyündeki Akbank hisselerini önemli ölçüde azaltmış oldu.
Bu satışın piyasada yarattığı etki henüz net olarak ölçülemese de, kısa vadede hisse senedi fiyatlarında dalgalanmalara neden olabileceği düşünülüyor.