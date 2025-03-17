Akbank'ta Hesabı Olanlar Dikkat: Banka Bayram Sonrası İçin Son Tarihi Verdi

ÇEKİLİŞE KATILMA ŞARTLARI NELER?

Kampanyaya katılmak için QR kod, NFC veya akıllı saat ile ödeme yapmanız yeterli olacak.

Akıllı saat ve NFC ile yapılan her ödeme- 3 çekiliş hakkı

QR kod ile yapılan her ödeme- 1 çekiliş hakkı

Maksimum 40 çekiliş hakkı kazanma fırsatı