Akbank'ta Hesabı Olanlar Dikkat: Banka Bayram Sonrası İçin Son Tarihi Verdi
Akbank'ta hesabı olanlara güzel haber geldi. Banka devi, milyonlarca müşterisi için düzenlenen çekiliş kampanyası için son tarihi verdi. Düzenlenen kampanya kapsamında 15 kişi, elektrikli bisiklet veya scooter kazanma fırsatı yakalayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Akbank, milyonlarca müşterisine özel heyecan verici bir çekiliş kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 15 kişi, elektrikli bisiklet veya scooter kazanma fırsatı yakalayacak. Düzenlenen kampanyanın detayları internet sitesinde duyurulurken, Milli Piyango İdaresi’nin izniyle düzenlenen çekilişe son katılım tarihi 14 Nisan 2025 olarak açıklandı.
5 MAYIS TARİHİNDE NOTER HUZURUNDA BELİRLENECEK
Yeni nesil ödeme yöntemlerini kullananlar, çekilişe daha fazla katılım hakkı elde ederek şanslarını artırabilecek. Kampanya kapsamında, 5 kişi 17.499 TL değerinde Kuba Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet kazanacak. 10 kişi ise Segway Ninebot E2 Scooter sahibi olacak. Kazananlar, 5 Mayıs tarihinde noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek.
ÇEKİLİŞE KATILMA ŞARTLARI NELER?
Kampanyaya katılmak için QR kod, NFC veya akıllı saat ile ödeme yapmanız yeterli olacak.
Akıllı saat ve NFC ile yapılan her ödeme- 3 çekiliş hakkı
QR kod ile yapılan her ödeme- 1 çekiliş hakkı
Maksimum 40 çekiliş hakkı kazanma fırsatı