Akbank’ın Emekliye Özel Promosyonu Belli Oldu: Aralık Ayı İçin Rakamlar Değişti
2025 yılına yaklaşırken emekliler, Aralık ayı promosyon ödemeleri konusunda araştırmalarını yoğunlaştırdı. Promosyonlarda Akbank, emekliler için kaçırılmayacak promosyon fırsatını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ek gelir elde etmek isteyen emekliler, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını radarlarına aldı. Bu kapsamda Akbank, emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde kesenin ağzını açtı ve dikkat çeken bir kampanya başlattı.
AKBANK'TAN BÜYÜK PROMOSYON FIRSATI
Her ay promosyon kampanyalarını güncelleyen bankalar, Aralık ayında emekliler için cazip fırsatlar sunmaya başladı. Akbank, emekli müşterilerine 17.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Bankanın sunduğu fırsatlar, özellikle yüksek maaşlı emekliler için cazip.
AKBANK PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?
Akbank, emekli maaşına göre değişen promosyon ödemeleriyle dikkat çekiyor. 31 Aralık'a kadar geçerli olacak bu promosyon kampanyasında, maaş seviyesine göre farklı ödeme tutarları şu şekilde belirlendi:
9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara: 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arasında emekli maaşı olanlara: 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara: 12.000 TL
20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara: 15.000 TL
17 BİN 500 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Bunun yanı sıra, ek kampanya fırsatlarıyla promosyon ödemeleri 17.500 TL'ye kadar artırılabiliyor. Böylece, Akbank emekliler için daha yüksek promosyon fırsatları sunuyor.
EKSTRA KAMPANYA İLE 2.500 TL CHİP-PARA FIRSATI
Akbank, emekli maaş promosyonu ile birlikte ek kampanyalar da sunuyor. 31 Ocak 2025'e kadar, Axess veya Wings kredi kartlarından verilen ilk 5 otomatik fatura ödeme talimatı için her bir talimata 500 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL'ye kadar chip-para kazanılabiliyor. Bu, emekli maaş promosyonuna ek olarak 2.500 TL ekstra kazanç sağlamanızı mümkün kılıyor.
EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINIR?
Emekli maaşını Akbank'a taşımak oldukça basit. Emekliler, mobil bankacılık, e-devlet ya da telefon bankacılığı gibi yöntemlerle bankaya gitmeden maaş taşıma işlemini gerçekleştirebiliyorlar. Bu adımları takip ederek, kolayca promosyon ödemelerinden faydalanabilirsiniz.
Emekli maaş promosyonları, Aralık ayında Akbank tarafından sunulan fırsatlar sayesinde oldukça cazip hale geldi. Emekliler, bu fırsatı değerlendirerek hem maaşlarını taşıyabilir hem de yüksek promosyon ödemeleri ile ek gelir elde edebilirler.