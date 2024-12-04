Akbank’ın Emekliye Özel Promosyonu Belli Oldu: Aralık Ayı İçin Rakamlar Değişti

17 BİN 500 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Bunun yanı sıra, ek kampanya fırsatlarıyla promosyon ödemeleri 17.500 TL'ye kadar artırılabiliyor. Böylece, Akbank emekliler için daha yüksek promosyon fırsatları sunuyor.

EKSTRA KAMPANYA İLE 2.500 TL CHİP-PARA FIRSATI

Akbank, emekli maaş promosyonu ile birlikte ek kampanyalar da sunuyor. 31 Ocak 2025'e kadar, Axess veya Wings kredi kartlarından verilen ilk 5 otomatik fatura ödeme talimatı için her bir talimata 500 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL'ye kadar chip-para kazanılabiliyor. Bu, emekli maaş promosyonuna ek olarak 2.500 TL ekstra kazanç sağlamanızı mümkün kılıyor.