Akbank Temmuz ayına bomba gibi düştü: Temmuz ayı emekli promosyon rakamları arttı. Akbank güncel emekli promosyon rakamları ne kadar?
Akbank'tan emeklileri sevindirecek müjdeli haber geldi. Akbank emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. İşte Akbank'ın Temmuz ayı güncel emekli promosyon rakamları...
Temmuz ayının gelişiyle birlikte milyonlarca emekli vatandaşın gözü emekli promosyon rakamlarına çevrildi.
Emekli vatandaşlar en yüksek emekli promosyon rakamını veren bankayı tercih edebilmek için hummalı bir arayış içerisine girerken, Akbank'tan hamle gecikmedi.
Akbank, Temmuz ayı emekli promosyon rakamlarını şu şekilde güncelledi...