Akbank Mart ayı promosyonlarını güncelledi: İşte emeklinin beklediği rakam
Akbank yeni emekli promosyon ödeneklerinde güncelleme yaptığını açıkladı. Güncel emekli promosyon rakamları belli oldu.
Milyonlarca emeklinin yakından ilgilendiği konuların başında emekli promosyon ücretleri olurken, emekli promosyon rakamlarındaki bu süreç bankalar arasında ciddi rakip sürecinin başlamasına neden olmuştu.
Bankalar en çok müşteriye sahip olabilmek için yüksek rakamlarda emekli promosyon rakamlarını açıklarken, Akbank Mart ayında güncelleme yaptığını duyurdu.
Güncelleme sonrasında Akbank'tan yapılan açıklama şöyle oldu:
SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 7.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 1.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 8.500 TL Ödül Fırsatı!