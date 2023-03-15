Akbank Mart ayı promosyonlarını güncelledi: İşte emeklinin beklediği rakam

Akbank yeni emekli promosyon ödeneklerinde güncelleme yaptığını açıkladı. Güncel emekli promosyon rakamları belli oldu.

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Akbank Mart ayı promosyonlarını güncelledi: İşte emeklinin beklediği rakam - Resim: 1

Milyonlarca emeklinin yakından ilgilendiği konuların başında emekli promosyon ücretleri olurken, emekli promosyon rakamlarındaki bu süreç bankalar arasında ciddi rakip sürecinin başlamasına neden olmuştu.

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Akbank Mart ayı promosyonlarını güncelledi: İşte emeklinin beklediği rakam - Resim: 2

Bankalar en çok müşteriye sahip olabilmek için yüksek rakamlarda emekli promosyon rakamlarını açıklarken, Akbank Mart ayında güncelleme yaptığını duyurdu. 

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Akbank Mart ayı promosyonlarını güncelledi: İşte emeklinin beklediği rakam - Resim: 3

Güncelleme sonrasında Akbank'tan yapılan açıklama şöyle oldu:

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Akbank Mart ayı promosyonlarını güncelledi: İşte emeklinin beklediği rakam - Resim: 4

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