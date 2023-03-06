Akbank, emekli ve EYT’liler için banka promosyonunu güncelledi!
Akbank, SGK prim borcunu ödemek için Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kredisi kullanacak müşterilerine ve EYT'den emekli maaşını Akbank’tan alanlara ilişkin promosyon miktarını açıkladı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla bankalarda promosyon hareketliliği başladı.
Akbank, emeklilik hayatına ilk adımı kolaylaştırmak üzere SGK prim borcunun ödenmesinde yüzde 1,78’den başlayan faiz oranlarıyla EYT Kredisi sağlıyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, ayrıca 31 Mart tarihine kadar SGK emekli maaşını Akbank'tan alacak olan emeklilere 7 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.
İlk kez Axess veya Wings karta sahip olacak SGK emekli müşterilerine ise yıl boyunca her ay 1000 TL harcama sözüne ilave bin 500 TL chip-para hediye ediyor.