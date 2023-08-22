Akbank ağustos ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi: İşte güncel rakamlar

Güncelleme sonrasında emekli promosyon rakamlarına ilgi artarken Akbank Ağustos ayı güncel rakamlarını paylaştı. Emekli promosyon rakamları geçtiğimiz yıl başta olmak üzere büyük ölçüde rağbet alırken bu durum bankalar arasında ciddi bir yarış ortamının kurulmasına neden olmuştu.