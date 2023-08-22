Akbank ağustos ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi: İşte güncel rakamlar
Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren o detay belli oldu. Akbank Ağustos ayı emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. İşte Akbank'ın güncel emekli promosyon kampanyası...
Milyonlarca emekli vatandaşın yakından takip ettiği konulardan bir tanesi emekli promosyon rakamları olurken, emekli promosyon rakamlarına Akbank'tan güncelleme geldi.
Güncelleme sonrasında emekli promosyon rakamlarına ilgi artarken Akbank Ağustos ayı güncel rakamlarını paylaştı. Emekli promosyon rakamları geçtiğimiz yıl başta olmak üzere büyük ölçüde rağbet alırken bu durum bankalar arasında ciddi bir yarış ortamının kurulmasına neden olmuştu.
Akbank ise Ağustos ayında güncelleme yaptığını duyurdu. İşte Akbank'ın güncel emekli promosyon kampanyası...
Akbank Ağustos ayı güncel emekli promosyon kampanyası
0 – 3.499 TL maaş tutarına 4.200 TL,
3.500 TL – 7.499TL maaş tutarına 4.850 TL,
7.500 TL – 9.999 maşa tutarına 6.250 TL,
10.000 TL ve üzeri maaş tutarlarına 7.000 TL