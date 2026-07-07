Akaryakıtta Zam Yağmuru! Tabelalara Yansıyacağı Tarih Belli Oldu

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Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi gündeme geldi.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin grubunda pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde 76 kuruşluk artış yapılması öngörülüyor. Söz konusu zammın Çarşamba gününden itibaren pompalara yansıması bekleniyor.

Motorine bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 31 kuruşluk zam yapılmıştı.

Motorin fiyatlarına yansıması beklenen zammın, uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile döviz kurundaki değişimden kaynaklandığı belirtiliyor. Zam kararının yürürlüğe girmesi halinde akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve illere göre küçük farklılıklar gösterebilecek.

İSTANBUL, AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62,87 TL

Motorin litre fiyatı: 66,02 TL

LPG litre fiyatı: 31,19 TL

İSTANBUL, ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62,68 TL

Motorin litre fiyatı: 65,83 TL

LPG litre fiyatı: 30,59 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 63,82 TL

Motorin litre fiyatı: 67,09 TL

LPG litre fiyatı: 31,19 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 64,06 TL

Motorin litre fiyatı: 67,36 TL

LPG litre fiyatı: 30,99 TL

Kaynak: Haber Merkezi