Akaryakıtta Zam Yağmuru! Tabelalara Yansıyacağı Tarih Belli Oldu

Motorine dün gerçekleşen zammın etkisi dinmeden yeni bir zam haberi geldi. Ekonomi kaynakları, yarın itibariyle motorine 76 kuruşluk zam beklentisi oluştuğunu duyurdu.

Son Güncelleme:
Akaryakıtta Zam Yağmuru! Tabelalara Yansıyacağı Tarih Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi gündeme geldi.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin grubunda pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde 76 kuruşluk artış yapılması öngörülüyor. Söz konusu zammın Çarşamba gününden itibaren pompalara yansıması bekleniyor.

Motorine bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 31 kuruşluk zam yapılmıştı.

Motorin fiyatlarına yansıması beklenen zammın, uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile döviz kurundaki değişimden kaynaklandığı belirtiliyor. Zam kararının yürürlüğe girmesi halinde akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve illere göre küçük farklılıklar gösterebilecek.

İSTANBUL, AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62,87 TL

Motorin litre fiyatı: 66,02 TL

LPG litre fiyatı: 31,19 TL

İSTANBUL, ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62,68 TL

Motorin litre fiyatı: 65,83 TL

LPG litre fiyatı: 30,59 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 63,82 TL

Motorin litre fiyatı: 67,09 TL

LPG litre fiyatı: 31,19 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 64,06 TL

Motorin litre fiyatı: 67,36 TL

LPG litre fiyatı: 30,99 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt Zam Motorin
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Dolar ve Euro Yönünü Yukarı Çevirdi Dolar ve Euro Yönünü Yukarı Çevirdi
Altında Sert Fren: Gram Altın ve Ons Altın Geriledi! Gözler Fed'in Kararında Altında Sert Fren: Gram Altın ve Ons Altın Geriledi! Gözler Fed'in Kararında
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Büyük Fırtına Kapıda: Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Sonrası ‘Büyük Arınma’ Operasyonu CHP’de Büyük Fırtına Kapıda: Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Sonrası ‘Büyük Arınma’ Operasyonu
NATO Zirvesi Öncesi Gündem Yaratan İddia! Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müjdeyle Geliyor Kritik Saat Belli Oldu! Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müjdeyle Geliyor
NATO Zirvesi Öncesi Derin Çatlak: İspanya O Kararı Kabul Etmiyor NATO Zirvesi Öncesi Derin Çatlak: İspanya O Kararı Kabul Etmiyor
Sabah Kırağısı Felaket Getirdi: Yolcu Otobüsü Yan Yattı, Bir Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var! Sabah Kırağısı Felaket Getirdi: Yolcu Otobüsü Yan Yattı, Bir Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kaldığı Otelin Yakınlarında Patlama Macron'un Kaldığı Otelin Yakınında Çifte Patlama