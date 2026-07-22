Akaryakıtta Zam Yağmuru Sürüyor! Sıra Bu Kez Benzine Geldi, Tarih Belli Oldu

Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. Dün motorine gelen zammın ardından bu kez sıra benzine geldi. Orta Doğu'da yaşanan yüksek gerilim nedeniyle artan petrol fiyatları nedeniyle, yarından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 23 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

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Akaryakıtta Zam Yağmuru Sürüyor! Sıra Bu Kez Benzine Geldi, Tarih Belli Oldu
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ABD-İran geriliminin zirve yapmasıyla birlikte küresel enerji piyasalarında da yukarı yönlü hareketlenme yaşanıyor. Brent petrolün fiyatı 90 liranın üzerine çıkarken, akaryakıta bir zam haberi daha geldi.

MOTORİNİN ARDINDAN SIRA BENZİNDE

Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Benzinin litresi İstanbul'da 66,94 lira, Ankara'da 67,91 lira, İzmir'de 68,19 lira, doğu illerinde ise 69,54 lira seviyesine yükselecek.

MOTORİNDE ZAM RİSKİ SÜRÜYOR

Dün litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam gelen motorin için de yeni artış ihtimali sürüyor.

Sektör yetkilileri, uluslararası piyasalarda fiyatların mevcut yükseliş eğilimini koruması durumunda, birkaç güne kadar motorin fiyatlarına 1 TL dolayında bir zammın kaçınılmaz olacağına dikkat çekiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 65.71 TL

Motorin litre fiyatı: 74.27 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 65.56 TL

Motorin litre fiyatı: 74.12 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 66.68 TL

Motorin litre fiyatı: 75.39 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 66.96 TL

Motorin litre fiyatı: 75.66 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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