Akaryakıtta Zam Serisi Sürüyor: Bir Haftada 4'üncü Kez Fiyatlar Arttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalar Orta Doğu’daki gerilimi artırırken, bu durum küresel enerji piyasalarını da etkiledi. İran’ın, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’nı kapatması sonrası petrol fiyatlarında sert hareketlilik yaşandı. Savaş öncesinde yaklaşık 70 dolar seviyelerinde bulunan brent petrol, kısa süre içinde 120 dolar sınırına kadar yükseldi. Son olarak ise 93 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki bu oynaklık Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına art arda zam olarak yansımaya başladı.

ZAMLARIN YÜZDE 25’İ TÜKETİCİYE YANSIYACAK

Artan petrol maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi devreye alındı. Bu sistem kapsamında yapılan zamların yüzde 75’lik kısmı ÖTV indirimi ile karşılanırken, kalan yüzde 25’lik bölümünün tüketiciye yansıtılması planlanıyor.

AKARYAKITTA ARKA ARKAYA ZAM

Son günlerde akaryakıt fiyatlarında peş peşe artışlar yaşandı.

5 Mart’ta motorine 3 lira 11 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş ve otogaza 16 kuruş zam geldi.

7 Mart’ta benzinin litre fiyatı 55 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 14 kuruş yükseldi.

8 Mart’ta ise motorinde 53 kuruş, benzinde 39 kuruşluk yeni artış gerçekleşti.

BENZİNE YENİ ZAM KAPIDA

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatına bu gece itibarıyla yaklaşık 80 kuruşluk yeni bir zam yapılması bekleniyor. Böylece son bir hafta içinde akaryakıta dördüncü kez zam gelmiş olacak.

10 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 60.32 65.28 30.49 İstanbul Anadolu 60.16 65.12 29.89 Ankara 61.28 66.39 30.37 İzmir 61.56 66.67 30.29

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken gümrüksüz rafineri fiyatı temel alınarak hesaplama yapılıyor. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz piyasasında yayımlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu veriler doğrultusunda rafinerilerin tavan satış fiyatı belirleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi