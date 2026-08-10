Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Rekor Sinyali! Benzin ve Motorin İçin 100 TL Uyarısı

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Akaryakıt fiyatlarının yüksek seviyelerdeki seyrinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, mevcut koşulların sürmesi halinde benzin ve motorinin litre fiyatının 2027 yılının ikinci yarısında 100 lirayı aşabileceği öngörüsünde bulundu. Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerin yanı sıra Brent petrol ve küresel piyasalardaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında yükselişe neden oldu. Türkiye'de de son yıllarda benzin litre fiyatı 70 lirayı, motorin ise 80 lirayı geçti.

'ZAMLARIN YÜZDE 25'İ ÖTV'DEN KARŞILANIYOR'

Türkiye'nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden Termopet'in Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Direkci, akaryakıt sektörüne ilişkin sorularını yanıtladı.Direkci, ABD ile İran arasındaki savaşın ardından mart ayında akaryakıtta eşel mobil uygulamasının devreye alındığını ve zam ihtiyacının bir bölümünün ÖTV üzerinden karşılandığını hatırlattı.Resmi Gazete'de 3 Temmuz’da yeni bir eşel mobil kararının yayımlandığını belirten Direkci, "Buna göre zamların yüzde 25’i ÖTV’den karşılanıyor, kalan yüzde 75’i pompa satış fiyatlarına yansıtılıyor. İndirim gündeme gelirse de bunun tamamı ÖTV için mahsup ediliyor. Pompa satış fiyatları değişmiyor. En son cuma günü benzinde 4 TL 35 kuruş indirim, ÖTV’ye kesildi" dedi.

Direkci, son olarak benzinde yapılan 4 lira 35 kuruşluk indirimin de ÖTV'ye yansıtıldığını belirterek, bir süre daha indirimlerin pompaya yansımayacağını kaydetti. Benzin ve motorinde ÖTV'nin mart ayı öncesindeki seviyesine ulaşılıncaya kadar bu uygulamanın devam edeceğini ve pompa fiyatlarının değişmeyeceğini söyledi.

BİR LİTRE AKARYAKIT 100 LİRAYI GÖRÜR MÜ?

Akaryakıt fiyatlarının 2027'de 100 liraya ulaşıp ulaşmayacağı sorusuna yanıt veren Direkci, bunun "hemen hemen kesin" olduğunu söyledi.

Bu yıl enflasyonun yüzde 30 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini dile getiren Direkci, "Dolar kurunun enflasyona paralel artması lazım. Biraz onun gerisinden geliyor. 2027 yılı enflasyon tahminini de beraber yapalım. En iyi ihtimalle yüzde 20 olacaktır. Akaryakıtta, ÖTV artışları da gelecek. Savaş sonrasında akaryakıtta müthiş bir düşüş de olmayacak. Düşüşlerin bir kısmı da ÖTV’ye gidecek. 2027 yılının ikinci yarısında üç haneli rakamı, benzinde de motorinde görmemiz muhtemeldir. Hemen, gelecek yılın temmuz ayında olmasa da ikinci yarısında görmemiz muhtemel" dedi. Motorin tüketiminde son aylarda düşüş gözlemlediklerini belirten Direkci, ticari faaliyetlerdeki hareketliliğin motorin tüketimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

'ZENGİNLER DAHA ÇOK ŞİKAYETÇİ'

Direkci, istasyonlara gelen yurttaşların akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmeleri ya da tepkilerine ilişkin soru üzerine, vatandaşların her duruma hızlaca uyum sağladığını söyledi. Direkci, "Zenginler, düşük gelirlilerden daha çok şikayet ediyor. Ben, bunu şuna bağlıyorum. Ekonomideki gelişmeleri çok daha hızlı takip ediyorlar. Belli bir gelir seviyesinin altındaki vatandaş artık durumu kabullenmiş. Ne olursa olsun modunda diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

'HEP 50 LİRALIK ALANLAR 500 LİRALIK ALMAYA BAŞLADI'

Bazı vatandaşlar, önceki yıllarda akaryakıta gelen zamları normalleştirmek için bu konuda sorulan sorulara, "Ben hep 50 TL’lik benzin ya da motorin alıyorum" yanıtını veriyorlardı. Son birkaç yıl içinde bir litre benzin fiyatı 70, motorin fiyatı 80 TL’yi aştı. Direkci, bu konudaki soru üzerine, "50 TL’lik yerine şimdi 500 TL’lik alıyor. Yeni standart 50 TL yerine 500 TL" dedi.

Kaynak: ANKA