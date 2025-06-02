Akaryakıtta Yine Tabela Değişiyor! Motorin ve Otogazın Yeni Fiyatı Belli Oldu

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar olağan hale gelirken, bu kez motorin ve otogaz fiyatlarına indirim geliyor.

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Akaryakıtta Yine Tabela Değişiyor! Motorin ve Otogazın Yeni Fiyatı Belli Oldu

Akaryakıt fiyatlarında tabela sık sık değişirken, sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu kez bir indirim bekleniyor. Motorin grubunda fiyatların aynı kalması durumunda cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 TL civarı indirim bekleniyor. Otogazda ise perşembe gününden geçerli olacak şekilde 1,07 TL civarı indirim bekleniyor.

YENİ FİYATLARI BELLİ OLDU

Şu anda İstanbul Anadolu yakasında motorinin mevcut litre fiyatı 46 TL'den, Avrupa yakasında ise 46,11 TL'den satılıyor.

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul Anadolu yakasında 26,59 TL'den, Avrupa yakasında ise 26,19 TL'den satılıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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