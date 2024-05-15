Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başlıyor! Tabelalar değişecek

EPDK'NIN aldığı kararla, farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılması uygulaması bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başlıyor! Tabelalar değişecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kurul kararına göre, yarın itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.

EPDK'nın bu kararı, benzin ve motorin fiyatlarında belirleyici olan Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla eşzamanlı olarak dikkat çekiyor. Brent petrol, Cuma günü 84.53 dolara kadar yükselmişken, bugün uluslararası piyasalarda 83.48 dolardan işlem görüyor. Araç sahipleri, petrol fiyatlarındaki bu gerilemenin akaryakıt fiyatlarına yansıyıp yansımayacağını merak ediyor.

"FİYAT FARKI EKLENEREK YAPILAN SATIŞLAR ARTIK YAPILAMAYACAK"

En son 5 gün önce mazot ve benzin fiyatı için gelen indirim ile gerileyen akaryakıt fiyatları, bugün değişecek. Akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel 'Ultra Force-ultra kuvvet', 'Power-güçlü', 'fuelsave-yakıt tasarruflu', 'VMax', 'VPro' gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyordu.

Bu akaryakıtların, yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ekstra performans kattığı ileri sürülerek normal akaryakıttan daha yüksek bir fiyat konuluyordu. Ancak 'Ultra Force-ultra kuvvet', 'Power-güçlü', 'VPro' gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek yapılan satışlar artık yapılamayacak.

Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 42.69 TL
Mazot fiyatı: 40.17 TL
LPG fiyatı: 20.97

ANKARA
Benzin fiyatı: 43.61 TL
Mazot fiyatı: 41.12 TL
LPG fiyatı: 20.87 TL

İZMİR
Benzin fiyatı: 43.84 TL
Mazot fiyatı: 41.36 TL
LPG fiyatı: 20.51

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