Tabela Yine Değişiyor! Akaryakıta Bir Zam Daha

LPG'nin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Zammın pompa fiyatlarına ortalama 45 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

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Tabela Yine Değişiyor! Akaryakıta Bir Zam Daha
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Akaryakıt sektöründeki istikrarsız gidişat sürerken, bir zam haberi daha geldi. LPG'de dağıtım firmalarının depolarına olan mesafeye göre 42 ila 50 kuruş arasında artış görülecek. Bu artışın Türkiye genelindeki ortalama pompa fiyatlarına 45 kuruş seviyesinde yansıması öngörülüyor.

Zamlı fiyatların araç sahiplerine gece saatlerinden itibaren yansıtılacağı bildirildi.

Tabela Yine Değişiyor! Akaryakıta Bir Zam Daha - Resim : 1

ZAM SONRASI LPG FİYATLARI

Zam sonrası oluşması beklenen yeni pompa fiyatları bazı büyük şehirlerde şu şekilde sıralandı:

İstanbul Avrupa Yakası: Mevcut fiyat yaklaşık 26.51 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası: Yaklaşık 25.91 TL/LT
Ankara: Yaklaşık 26.41 TL/LT
İzmir: Yaklaşık 26.36 TL/LT

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Kaynak: Haber Merkezi

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