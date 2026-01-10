Akaryakıtta Çifte Hareket: İndirim de Var Zam Da! Tabela Gece Yarısı Değişti

Gece yarısı yapılan fiyat güncellemesiyle motorine indirim gelirken, otogazda zam uygulandı; yeni yılın ilk günlerinde akaryakıt tabelaları aynı anda hem düşüşü hem artışı gösterdi.

Akaryakıtta Çifte Hareket: İndirim de Var Zam Da! Tabela Gece Yarısı Değişti
Yeni yılın ilk günlerinde akaryakıt tabelalarında aynı anda hem indirim hem de zam görüldü. Gece yarısı yapılan fiyat güncellemesiyle motorinde düşüş yaşanırken, otogazda ise artış kaydedildi.

Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar pompaya yansımayı sürdürüyor. 2026’nın ilk fiyat düzenlemesinde motorinin litre fiyatına 93 kuruşluk indirim yapıldı. Bu düşüşle birlikte motorin, şehir bazında 53, 54 ve 55 lira bandına geriledi.

Öte yandan otogazda ise ters yönde bir değişim yaşandı. Litre fiyatına 25 kuruş zam gelen otogazın satış fiyatı yaklaşık 29 lira seviyesine çıktı. Güncel fiyatlarla birlikte benzin, motorin ve otogaz tarifeleri bir kez daha değişmiş oldu.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa

Benzin: 53.17

Motorin: 53.68

Otogaz: 29.29

İstanbul Anadolu

Benzin: 53.01

Motorin: 53.52

Otogaz: 28.69

Ankara

Benzin: 54.04

Motorin: 54.78

Otogaz: 29.17

İzmir

Benzin: 54.37

Motorin: 55.05

Otogaz: 29.09

