Akaryakıtta 70 Lira Barajı Aşıldı: Depoyu Dolduracaklar Elini Çabuk Tutsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan ani ve sert yükselişlerin ardından, yurt içinde doğrudan motorin grubunu hedef alan yeni bir fiyat artışı dalgası kesinleşti.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 21 Mayıs Perşembe günü ilk saatleri itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen 1,74 TL'lik fiyat artışı, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaları tamamen değiştirecek.

Dağıtım şirketlerinin ve bayilerin belirlediği fiyatlar, nakliye maliyetleri sebebiyle illere göre farklılık göstermeye devam ederken, büyükşehirlerde tarihi eşikler aşılacak.

YENİ FİYAT TARİFESİ

Gelecek dev zammın ardından, Türkiye'nin üç büyük büyükşehrinde ve doğu illerinde oluşacak tahmini pompa satış fiyatları şu şekilde listelendi:

İstanbul: 69,22 TL

Ankara: 70,33 TL

İzmir: 70,60 TL

Doğu İlleri: 72,06 TL

Lojistik ve nakliye masraflarının daha yüksek olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı kentlerde, motorinin litre fiyatı 72 lira 06 kuruşu bularak rekor tazeleyecek. Benzin grubunda ise şu an için ilan edilmiş bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

Kaynak: Haber Merkezi