Akaryakıtta 1 Ocak Hazırlığı: Araç Sahipleri Vergi Hariç 2.360 TL Ödeyecek!

Akaryakıt sektöründe vergi kaybının önüne geçilmesi için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) devreye girecek. Kurulum ve işletme görevi takip ve izleme sistemlerinden kanunen yetkili olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne verilen sistem, 1 Ocak 2025’ten itibaren vergi mükellefleri için zorunlu olacak. Şirketler 2025 yılı başından itibaren akaryakıt harcamalarını gider gösterebilmeleri için kullandıkları araçlara ’Taşıt Tanıma Birimleri’ni (TTB) bu yıl bitmeden taktırmaları gerekiyor.

Habertürk’ün aktardığı bilgiye göre, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ise trafiğe kaydolacak bireysel araçlara da TTB taktırma zorunlu olacak. Ayrıca özel taşıt tanıma sistemi kullanılan araçların da ulusal sisteme geçişi zorunlu olacak.

ELLE FİŞ YAZMA BİTİYOR

Sistem kapsamında yükümlü kılınan taşıtların yakıt depo girişlerine TTB takılacak. Bu sayede taşıtın sahiplik ve plaka bilgisi kayıt altına alınacak. TTB’ler tüm araçlarda aynı tip olacak ve tüm istasyonlarda okunabilecek. Sistemle, akaryakıt alımı yapacak taşıtların plakaları elle yazılmadan sistem kapsamındaki bileşenler ile ödeme kaydedici cihazlara otomatik yansıyacak ve yakıt alan taşıttan başka bir taşıtın plakasına fiş düzenlenmesi önlenecek.

YENİ YILDA ZAM GELECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından lan edilen TTB fiyatı şu anda 1.810 TL +KDV seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla şirketler sene sonuna kadar bu fiyat üzerinden araçlarına TTB taktırmak zorunda. Ancak GİB sitesinde yer alan bilgilere göre yeni yılla beraber TTB'lere yıllık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında zam yapılacak.

Son olarak ekim ayında yıllık Yİ-ÜFE yüzde 32,24 olarak açıklandı. Son 3 aydaki ortalama artış son 2 ayda da devam ederken 2024 yılında Yİ-ÜFE'deki artış yüzde 30,4 olacak. Böylece TTB taktırma fiyatı gelecek yıl kayıt yapacak araçlar için 2.360 TL + KDV olacak.