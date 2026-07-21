Akaryakıta Yeni Zam Geldi, Tabelalar Bir Kez Daha Değişti! İşte Güncel Fiyatlar...

ABD-İran arasındaki hava ve füze saldırılarının yeniden başlamasıyla birlikte küresel enerji piyasaları da hareketlendi. Brent petrol fiyatı 90 dolar seviyelerini zorlarken, bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Üst üste gelen zamların ardından bugün itibariyle motorine bir kez daha zam geldi.

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Akaryakıta Yeni Zam Geldi, Tabelalar Bir Kez Daha Değişti! İşte Güncel Fiyatlar...
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Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı'na yönelik artan jeopolitik riskler, Brent petrolün kısa süre içinde 72 dolardan 88 dolar seviyesine kadar fırlamasına neden olarak akaryakıt fiyatları üzerinde bir baskı oluşturdu.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Bu kapsamda geçen hafta benzin ve motorine gelen zamların ardından bu hafta da fiyat artışı haberiyle başladı.

Motorinin litre fiyatına 21 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,12 TL zam yapıldı.

İşte bazı şehirlerde güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları...

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin: 65.71 TL/LT
Motorin: 74.27 TL/LT
LPG (Otogaz): 31.19 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin: 65.56 TL/LT
Motorin: 74.12 TL/LT
LPG (Otogaz): 30.59 TL/LT

ANKARA

Benzin: 66.68 TL/LT
Motorin: 75.39 TL/LT
LPG (Otogaz): 31.29 TL/LT

İZMİR

Benzin: 66.96 TL/LT
Motorin: 75.66 TL/LT
LPG (Otogaz): 31.19 TL/LT

Kaynak: Haber Merkezi

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Motorin Akaryakıt Brent petrol Zam
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