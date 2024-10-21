Akaryakıta İndirim! Benzin ve Motorinde Yeni Tarife Yolda: Biri 1,87 Diğeri 1,65 TL Düşecek
Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Benzin ve motorin almak için bu geceyi bekleyin! 1,50 TL’nin üzerinde indirim bu gece yarısı tabelaya yansıyacak. İşte 21 Ekim Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ve İstanbul, Ankara, İzmir benzin mazot fiyatı…
Petrol fiyatları Orta Doğu’daki risklere odaklanırken, brent yeniden yükselişe geçti. Herkes petrol fiyatlarındaki yükseliş ile akaryakıta zam geleceğini düşünürken araç sahipleri için sürpriz bir haber geldi. Akaryakıta peş peşe zamların ardından hem benzin hem de motorin (mazot) fiyatları indirimi tabelaya yansıyacak.
HEM BENZİN HEM MOTORİNE İNDİRİM
Geçtiğimiz hafta motorin ve benzine 77’şer kuruş zam yapılmış ardından benzin litre fiyatı 1 lira daha artmıştı. Bu gece yarısından itibaren ise benzin litre fiyatı 1,87 TL, mazot fiyatı da 1,65 TL indirim yapılması bekleniyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI (21 EKİM 2024 PAZARTESİ)
Benzin fiyatı: 44,68 TL
Motorin litre fiyatı: 43,54 TL
LPG litre fiyatı: 24,85 TL
İSTANBUL ASYA YAKASI
Benzin fiyatı: 44,56 TL
Motorin litre fiyatı: 43,47 TL
LPG litre fiyatı: 25,35 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 45,08 TL
Motorin litre fiyatı: 44,05 TL
LPG litre fiyatı: 25,29 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 45,53 TL
Motorin litre fiyatı: 44,56 TL
LPG litre fiyatı: 24,91 TL