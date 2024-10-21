Akaryakıta İndirim! Benzin ve Motorinde Yeni Tarife Yolda: Biri 1,87 Diğeri 1,65 TL Düşecek

Petrol fiyatları Orta Doğu’daki risklere odaklanırken, brent yeniden yükselişe geçti. Herkes petrol fiyatlarındaki yükseliş ile akaryakıta zam geleceğini düşünürken araç sahipleri için sürpriz bir haber geldi. Akaryakıta peş peşe zamların ardından hem benzin hem de motorin (mazot) fiyatları indirimi tabelaya yansıyacak.