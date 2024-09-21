Akaryakıta Bir Zam Daha Geliyor: Tabelalar Tam 96 Kez Değişti! Vergisiz Fiyatı İse...
Akaryakıt fiyatları, yılın başından bu yana sürekli olarak değişim göstererek araç sahiplerinin gündeminde kalmaya devam ediyor.
Kaynak: Sözcü
2024 yılı itibarıyla tam 96 kez güncellenen akaryakıt fiyatları, bu sefer yeni bir zam haberiyle gündemde. Edinilen bilgilere göre, benzin fiyatlarına 1,40 TL’lik bir zam yapılması bekleniyor. Özellikle motorin ve benzin fiyatlarındaki bu değişiklikler, vergi yükleriyle de dikkat çekiyor. Benzinin vergisiz fiyatı ise şaşırtıcı derecede düşük.
SALI GÜNÜ ZAM GELİYOR
Motorin ve benzin fiyatları, özellikle büyük şehirlerde yaşayan araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde benzinde 1,83 TL indirim yapılmışken, bu kez zam haberi geldi. Sektör kaynaklarına göre, 24 Eylül 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş zam yapılacak. Bu artışla birlikte:
İstanbul'da benzinin litre fiyatı: 42,95 TL
Ankara'da benzinin litre fiyatı: 43,28 TL
İzmir'de benzinin litre fiyatı: 43,74 TL
İŞTE VERGİSİZ BENZİNİN FİYATI
Akaryakıt fiyatlarındaki artışın en önemli sebeplerinden biri vergi yükü oluşturması. Vergisiz olarak 23,33 TL’ye satılması gereken bir litre benzine, ÖTV ve KDV eklendiğinde fiyat 41,55 TL’ye kadar çıkıyor.
23,33 TL olan vergisiz fiyatın üzerine 11,30 TL ÖTV ekleniyor.
Daha sonra vergili tutar olan 34,63 TL’ye yüzde 20 KDV uygulanıyor.
Bunun sonucunda benzin fiyatı 41,55 TL oluyor.
Ancak dikkat çeken bir diğer nokta, ÖTV üzerinden de KDV alınması sebebiyle halkın benzine 2 lira 30 kuruş fazladan ödeme yapıyor olması.
AKARYAKIT FİYATLARI DURULMUYOR
Yılın başından bu yana 96 kez değişen akaryakıt fiyatlarının neredeyse yarısı zam olarak yansıdı. Bu durum, araç sahiplerinin bütçelerini zorlamaya devam ederken, güncellemeler de yakından takip ediliyor.
Önümüzdeki günlerde yapılacak zamlarla birlikte benzin fiyatlarındaki bu hareketlilik, piyasa dinamiklerine ve özellikle de uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor.