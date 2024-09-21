Akaryakıta Bir Zam Daha Geliyor: Tabelalar Tam 96 Kez Değişti! Vergisiz Fiyatı İse...

SALI GÜNÜ ZAM GELİYOR

Motorin ve benzin fiyatları, özellikle büyük şehirlerde yaşayan araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde benzinde 1,83 TL indirim yapılmışken, bu kez zam haberi geldi. Sektör kaynaklarına göre, 24 Eylül 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş zam yapılacak. Bu artışla birlikte:

İstanbul'da benzinin litre fiyatı: 42,95 TL

Ankara'da benzinin litre fiyatı: 43,28 TL

İzmir'de benzinin litre fiyatı: 43,74 TL

İŞTE VERGİSİZ BENZİNİN FİYATI

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın en önemli sebeplerinden biri vergi yükü oluşturması. Vergisiz olarak 23,33 TL’ye satılması gereken bir litre benzine, ÖTV ve KDV eklendiğinde fiyat 41,55 TL’ye kadar çıkıyor.

23,33 TL olan vergisiz fiyatın üzerine 11,30 TL ÖTV ekleniyor.

Daha sonra vergili tutar olan 34,63 TL’ye yüzde 20 KDV uygulanıyor.

Bunun sonucunda benzin fiyatı 41,55 TL oluyor.

Ancak dikkat çeken bir diğer nokta, ÖTV üzerinden de KDV alınması sebebiyle halkın benzine 2 lira 30 kuruş fazladan ödeme yapıyor olması.