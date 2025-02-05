Akaryakıta 1 Lira 10 Kuruş Zam! Bu Kez de LPG Fiyatları Arttı (5 Şubat Çarşamba Güncel Benzin, Motorin, Otogaz Fiyatları)
LPG fiyatları için son dakika gelişmesi yaşandı. Benzin ve motorin litre fiyatları için yapılan zamların ardından bir zam haberi de otogaz fiyatı için geldi. Peki 5 Şubat 2025 güncel LPG-Otogaz fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte benzin ve mazot fiyatlarında son durum ile haberin detayları…
Geçtiğimiz ay akaryakıt fiyatları peş peşe zamlarla araç sahipleri kara kara düşündürmüştü! Önce motorine 1,47 TL zam yapılmış ardından benzin fiyatı da 91 kuruş artmıştı. Ancak ayın son günlerinde mazot fiyatı için 89 kuruşluk indirim akaryakıt pompa fiyatlarına yansıdı.
Akaryakıt fiyatları son olarak bugün bir kez daha zamlandı. LPG (otogaz) fiyatı için 1,10 TL artış yapıldı.
5 ŞUBAT 2025 GÜNCEL BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI
İstanbul Avrupa
- Benzin: 46,30 TL
- Motorin: 46,45 TL
- LPG (Otogaz): 27,46 TL
İstanbul Avrupa
- Benzin: 46,15 TL
- Motorin: 46,34 TL
- LPG (Otogaz): 26,59 TL
Ankara
- Benzin: 46,85 TL
- Motorin: 47,11 TL
- LPG (Otogaz): 27,23 TL
İzmir
- Benzin: 47,24 TL
- Motorin: 45,53 TL
- LPG (Otogaz): 27,20 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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