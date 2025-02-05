Akaryakıta 1 Lira 10 Kuruş Zam! Bu Kez de LPG Fiyatları Arttı (5 Şubat Çarşamba Güncel Benzin, Motorin, Otogaz Fiyatları)

Geçtiğimiz ay akaryakıt fiyatları peş peşe zamlarla araç sahipleri kara kara düşündürmüştü! Önce motorine 1,47 TL zam yapılmış ardından benzin fiyatı da 91 kuruş artmıştı. Ancak ayın son günlerinde mazot fiyatı için 89 kuruşluk indirim akaryakıt pompa fiyatlarına yansıdı.

Akaryakıt fiyatları son olarak bugün bir kez daha zamlandı. LPG (otogaz) fiyatı için 1,10 TL artış yapıldı.

5 ŞUBAT 2025 GÜNCEL BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa

Benzin: 46,30 TL

Motorin: 46,45 TL

LPG (Otogaz): 27,46 TL

İstanbul Avrupa

Benzin: 46,15 TL

Motorin: 46,34 TL

LPG (Otogaz): 26,59 TL

Ankara

Benzin: 46,85 TL

Motorin: 47,11 TL

LPG (Otogaz): 27,23 TL

İzmir

Benzin: 47,24 TL

Motorin: 45,53 TL

LPG (Otogaz): 27,20 TL

Kaynak: Haber Merkezi